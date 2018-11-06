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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr/EKONOMİ
06.11.2018 - 11:45, Son Güncelleme:

İş dünyasının acı kaybı: Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

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İş dünyasının acı kaybı: Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti

Temeli 30 yılı aşkın bir süre önce atılan Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli (59), bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Tivnikli'nin cenazesi, Marmara İlahiyat Camisi'nde bugün ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Başında bulunduğu holdingde 6 bini aşkın kişinin çalıştığı Tivnikli, katılım bankacılığı konusunda da uzman isimlerden biriydi.

EKSİM Yatırım Holding'ten yapılan açıklamada "Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli, İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 59 yaşında hayatını kaybetti." denildi

Açıklamanın devamında Tivnikli ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Türkiye’de ve İngiltere’de aldığı lisans ve lisansüstü eğitimlerin ardından, genç yaşlarından itibaren önemli projelerde görev alan Abdullah Tivnikli, yöneticilik görevlerinin yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında yaptığı hayırseverlik işleriyle de tanınıyordu.

1981 YILINDA MEZUN OLDU
1959 yılında Erzurum’da doğan Abdullah Tivnikli, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve bu üniversitede İşletme yüksek lisansını tamamladı.

Yüksek lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalar için İngiltere’ye giden Abdullah Tivnikli, burada katılım bankacılığı modelinin dünyadaki işleyişi, hukuki altyapısı ve uygulamaları hakkında eğitim aldı ve çalışmalar yaptı. Türkiye’de 1980’lerin başında serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle birlikte, 1983 yılında aldığı bir davet üzerine katılım bankacılığının hukuki altyapısının hazırlanmasında görev yapmak üzere ülkesine döndü. Katılım bankacılığı modelinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olan Albaraka Türk’ün kuruluş sürecinde yer aldı.

1986 yılında aile şirketi olan Eksim kuruldu. Holding, gerçekleştirdiği gıda, hububat ve petrol türevlerinin ticaretiyle yıllar içinde büyük şirketler arasına girdi. Enerji yatırımlarıyla büyüyen Eksim, yenilenebilir enerji üretiminde ülkemizin en büyük şirketleri arasına girdi. Elektrik dağıtım ve satış hizmetlerinde de Abdullah Tivnikli’nin önderliğinde önemli yatırımlar gerçekleştirdi.

BANKA YÖNETİMİNDE YER ALDI
Abdullah Tivnikli, 1988 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, 2001 yılında aynı bankada Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 2005 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Tivnikli, vakıf faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmak için 2015’te Kuveyt Türk’teki başkan yardımcılığı görevinden ayrıldı.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN
Çok sayıda cami, okul, yurt ve aşevi yaptıran, gençlerin yurt içinde ve yurt dışında eğitim almasına ve akademik çalışmaların hayata geçirilmesine hayırsever olarak sürekli destek veren Abdullah Tivnikli, İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı ve SETA gibi birçok vakfın ve kuruluşun kurucuları arasında yer aldı. Tivnikli, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Bahreyn Krallığı Fahri Konsolosu olarak da görev yapıyordu. Abdullah Tivnikli, dört çocuk babasıydı.

Tivnikli'nin cenazesi, Marmara İlahiyat Camisi'nde bugün ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek

6 BİNİ AŞKIN ÇALIŞAN
Abdullah Tivnikli’nin başında bulunduğu Eksim Holding’in temeli 1986 yılında atıldı. Gıda alanındaki faaliyetleri ile bilinen Eksim Holding, geçtiğimiz yıllarda enerji sektörüne de yöneldi. Gayrimenkul sektöründe de yatırımları bulunan Eksim Holding bünyesinde 6 bini aşkın kişi çalışıyor. Holding bünyesinde bulunan Sinangil Un, Türkiye'nin en büyük 500 şirketten biri konumundaydı.

 

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