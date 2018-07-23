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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
ANKARA
23.07.2018 - 22:47, Son Güncelleme:

İş dünyasının acı kaybı

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İş dünyasının acı kaybı

Ankaralı tanınmış işinsanlarından Ayhan Bozkurt hayatını kaybetti. Hürriyet Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Demirören’in eşi Reyhan Demirören’in babası olan Ayhan Bozkurt bugün Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camisinde kılınacak öğle namazının ardından Kızılcahamam Çamlıdere’de son yolculuğuna uğurlanacak.

DEMİRÖREN Holding, Demirören Medya Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Demirören’in eşi Reyhan Demirören’in babası Ayhan Bozkurt (71) vefat etti. Bodrum’da yaşamını yitiren Bozkurt’un cenazesi bugün Ankara-Bilkent’teki Ahmet Hamdi Akseki Camisinde kılınacak öğle namazının ardından memleketi olan Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde toprağa verilecek.1947’de Ankara’da doğan Ayhan Bozkurt, başkentin tanınmış işinsanları arasındaydı.

İş dünyasının acı kaybı
Ayhan Bozkurt, nisan ayında Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satışının ardından Hürriyet gazetesi binasında düzenlenen devir teslim törenine de katılmıştı.

KURT HOLDİNG’İN BAŞKANI
Elektrik mühendisi olan, 1972-1975 yıllara arasında Norveç’te yaşadıktan sonra Ankara’ya geri dönen Bozkurt, inşaat, otomotiv, elektronik, tıbbi malzeme, turizm, sigortacılık, endüstriyel mühendislik ve dış ticaret gibi konularda faaliyet gösteren şirketlerin bağlı olduğu Kurt Holding’in yönetim kurulu başkanlığını yapıyordu. Kayak ve golf sporuna düşkünlüğü ile bilinen, bir dönem Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı da yapmış olan Bozkurt, sanat dünyasının da yakından tanıdığı bir isimdi. İyi bir koleksiyoner olan Bozkurt, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu üyeliği, Dış ilişkiler Komisyonu Başkanlığı, Ankarılılar Vakfı Başkanlığı  da yapmıştı. Reyhan Demirören, Ahmet Hakan Bozkurt ve Gökhan Bozkurt’un babaları olan Ayhan Bozkurt, Sigrun Bozkurt’la evliydi.

İş dünyasının acı kaybı

İLK YERLİ VECTRA’NIN SAHİBİYDİ
OPEL ve Kia’nin Ankara bayisi olan Opal Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ayhan Bozkurt,  1990 yılında İzmir Torbalı’daki Opel fabrikasında üretilen ‘00001’ şase numaralı ilk Vectra’nın da sahibiydi. Bu fabrika 2000 yılında kapandı. 

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