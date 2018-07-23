İş dünyasının acı kaybı
Ankaralı tanınmış işinsanlarından Ayhan Bozkurt hayatını kaybetti. Hürriyet Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Demirören’in eşi Reyhan Demirören’in babası olan Ayhan Bozkurt bugün Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camisinde kılınacak öğle namazının ardından Kızılcahamam Çamlıdere’de son yolculuğuna uğurlanacak.
DEMİRÖREN Holding, Demirören Medya Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu üyesi Tayfun Demirören’in eşi Reyhan Demirören’in babası Ayhan Bozkurt (71) vefat etti. Bodrum’da yaşamını yitiren Bozkurt’un cenazesi bugün Ankara-Bilkent’teki Ahmet Hamdi Akseki Camisinde kılınacak öğle namazının ardından memleketi olan Ankara’nın Çamlıdere ilçesinde toprağa verilecek.1947’de Ankara’da doğan Ayhan Bozkurt, başkentin tanınmış işinsanları arasındaydı.
Ayhan Bozkurt, nisan ayında Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satışının ardından Hürriyet gazetesi binasında düzenlenen devir teslim törenine de katılmıştı.
KURT HOLDİNG’İN BAŞKANI
Elektrik mühendisi olan, 1972-1975 yıllara arasında Norveç’te yaşadıktan sonra Ankara’ya geri dönen Bozkurt, inşaat, otomotiv, elektronik, tıbbi malzeme, turizm, sigortacılık, endüstriyel mühendislik ve dış ticaret gibi konularda faaliyet gösteren şirketlerin bağlı olduğu Kurt Holding’in yönetim kurulu başkanlığını yapıyordu. Kayak ve golf sporuna düşkünlüğü ile bilinen, bir dönem Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı da yapmış olan Bozkurt, sanat dünyasının da yakından tanıdığı bir isimdi. İyi bir koleksiyoner olan Bozkurt, Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu üyeliği, Dış ilişkiler Komisyonu Başkanlığı, Ankarılılar Vakfı Başkanlığı da yapmıştı. Reyhan Demirören, Ahmet Hakan Bozkurt ve Gökhan Bozkurt’un babaları olan Ayhan Bozkurt, Sigrun Bozkurt’la evliydi.
İLK YERLİ VECTRA’NIN SAHİBİYDİ
OPEL ve Kia’nin Ankara bayisi olan Opal Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ayhan Bozkurt, 1990 yılında İzmir Torbalı’daki Opel fabrikasında üretilen ‘00001’ şase numaralı ilk Vectra’nın da sahibiydi. Bu fabrika 2000 yılında kapandı.