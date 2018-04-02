Ünlü iş insanı Reha Üçüncüoğlu vefat etti
Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği Kurucu Başkanı Reha Üçüncüoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği (TSİAD) Kurucu Başkanı Reha Üçüncüoğlu'nun vefat haberi Trabzon iş dünyasını yasa boğdu. Gece saatlerinde rahatsızlanarak vefat eden Üçüncüoğlu'nun cenazesi bugün öğlen namazında Trabzon İskenderpaşa Camii'nden kaldırılarak defnedildi.
TSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Aydoğan, Üçüncüoğlu'nun vefatı sebebiyle bir taziye mesajı yayımladı.
Üçüncüoğlu'nun hem Trabzon iş dünyasında hem cemiyet hayatında önemli bir yeri olduğunu belirten Aydoğan, "Rahmetli Reha Üçüncüoğlu Trabzon iş dünyasının bir çatı altında toplanmasına önemli hizmetler verdi. Bu gün derneğimiz kendilerinin oluşturduğu kuruluş ilkelerini koruyarak yoluna devam ediyor. Reha başkanımıza Allah'tan rahmet Üçüncüoğlu ailesine şahsım ve yönetim kurulum adına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı. (Dünya)
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