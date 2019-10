İş dünyasından faiz indirimi değerlendirmesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Merkez Bankası’nın, piyasa beklentilerine uyumlu bir şekilde aldığı 250 baz puanlık bu indiriminin, iş dünyasının temsilcilerini memnun ettiğini belirtti.



Abdurrahman Kaan yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası’nın temmuz ve eylül aylarında aldığı kararların ardından piyasaların beklentisinin zaten faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik olduğunu belirterek, Merkez Bankası’nın, piyasa beklentilerine uyumlu bir şekilde aldığı 250 baz puanlık bu indiriminin, iş dünyasının temsilcileri olarak kendilerini oldukça memnun ettiğini bildirdi.



Merkez’in faiz indirimi sürecini 2020 yılında da sürdürmesi gerektiğine inandıklarını aktaran Kaan, “Zira ortalama faiz oranının yüzde 6 olduğu G20 ülkeleri içerisinde, Arjantin’den sonra en yüksek faiz oranına sahip ülke konumundayız.” değerlendirmesinde bulundu.



Kaan, bu kararın hızlı bir şekilde piyasa faizlerine yansıyacağını umut ettiklerine işaret ederek, kamu ya da özel ayrımı yapmaksızın tüm bankaların piyasa beklentilerine kulak vererek sanayicinin elini rahatlatacak hamleler yapmasını beklediklerini aktardı.



Yılın ikinci çeyreğinde ekonomide görülen yüzde 1,5’lik daralmada yatırımların yüzde 22,8 oranında azalmasının etkili olduğunu anımsatan Kaan, “Faiz oranlarında gözlenen düşüşle birlikte yatırımlar yeniden hız kazanacak, buna ek olarak son iki çeyrektir azalan iç talep de pozitife dönecektir. Bu doğrultuda, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme yolculuğunun yeniden başlayacağını ifade edebiliriz.” yorumunda bulundu.



“MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE DEVAM EDEREK YATIRIMCIYI SAHAYA DAVET ETTİ”



İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz da piyasada doğru şartlar oluştuğu müddetçe indirimlerin sürmesi gerektiğini belirterek, yatırımları felç eden yüksek faizlerin, uzun yıllardır Türkiye’nin önemli bir sorunu olduğunu, yapılan bu indirimler ile ekonomimizde yeni bir döneme girildiğini ve Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam ederek yatırımcıyı sahaya davet ettiğini vurguladı.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugün aldığı kararla, politika faizini, yüzde 16,50’den yüzde 14’e düşürdüğünü anımsatan Kopuz, “Hatırlarsanız temmuz ayında yapılan 4,25 puanlık indirim, 2015’ten beri yapılan ilk faiz indirimiydi ve bir dönüm noktası olmuştu. Etkilerinin kısa sürede piyasaya yansıdığını görmüştük. Ben de küresel koşullarda bozulma olmadıkça ve yurt içi genel fiyat seviyelerindeki ılımlı hareket devam ettikçe bu indirimin devamının mutlaka geleceğini belirtmiştim.” değerlendirmesinde bulundu.



Kopuz, geçen ay 3,25 puanlık bir indirim daha gerçekleştiğini ve faizlerin yüzde 16,50 seviyesine çekildiğini hatırlatarak, “Önden yüklemeli bu iki indirim sonrasında Merkez Bankamızdan bu ay da kayda değer bir faiz indirimi bekliyordum. Sonuçta verilen karar da bu doğrultuda oldu.” ifadelerini kullandı.



Merkez Bankası, para politikasını şekillendirirken her zaman Türkiye’nin, dolayısı ile iş dünyasının ihtiyaçlarına kulak vermesi gerektiğine dikkati çeken Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu.



“Reel sektörümüz, faiz mengenesinde zor duruma düşerse bundan kimse kazançlı çıkmaz. Bu yüzden iş dünyası olarak son dönemde gerçekleştirilen faiz indirimlerini son derece olumlu karşılıyoruz. Üretici önünü göremezse, faiz yükünün altında ezilirse yatırım yapamaz. Üretim sektörü uygun finansmana erişemezse yatırımını bekletir. Biz büyümek istiyorsak, yatırımcıyı sahaya çekmeliyiz. Merkez Bankası güçlü faiz indirimine devam ederek yatırımcıyı sahaya davet etmiştir. Yüksek faizlerin yatırımları felç etmesi uzun yıllardır Türkiye’nin önemli bir sorunu oldu. Yapılan bu indirimler ile ekonomimizde yeni bir döneme girilmiştir.”



YATIRIM ORTAMI İYİLEŞİYOR



Dünya Bankası tarafından bugün açıklanan İş Yapma Kolaylığı Endeksi’ni (Doing Business 2020) de değerlendiren Kopuz, faiz indirimlerinin önemini yıllardır vurguladıkları ve üzerinde çalıştıkları “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi” hususundan bağımsız düşünülemeyeceğini belirtti.



Kopuz, çalışmalarımız neticesinde, iki yıl evvel 60’ıncı sırada olduğumuz İş Yapma Kolaylığı Endeksinde, geçtiğimiz yıl 43’üncü sıraya yükseldiğimizi anımsatarak, “Bu yıl, 10 basamak daha yükselerek tarihimizde ilk kez 33. sıraya yerleştik. Ancak biz bununla yetinmiyoruz. Daha gidilecek yolumuz var. Hükümetimizin bu doğrultuda yeni reformlar gerçekleştireceğini ve ülkemizi cazibe merkezi haline getirme yolunda çalışmalarını sürdüreceğine inancımız tam. Bu vesileyle, İş Yapma Kolaylığı Reform Çalışmalarını canla başla yürüten Hazine ve Maliye Bakanlığının önderliğindeki tüm bakanlıklara ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiasına şükranlarımı sunuyorum.” yorumunda bulundu.



