İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.



Mahsum Altunkaya, mesajında, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanarak Orta Doğu'ya barış, huzur ve istikrar getirmesini diledi.

Kuzey Suriye'de oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun engellenmesi ve ortadan kaldırılması için Türk ordusunun bütün oyunları bozacağını ve bölgeye yeniden istikrar ve huzurun gelmesinde önemli rol oynayacağını ifade eden Altunkaya, şunları kaydetti:

"Misak-ı Milli sınırlarımızda elbette bir terör koridoru oluşturulmasına ve bu oluşumun ülkemizin birlik ve beraberliğine, bölünmez bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturmasına izin verilemez. Bu oluşum sadece vatan toprağımızı değil bağımsızlığımızı ve ekonomimizi de büyük oranda tehdit etmekte olup bunun bir an önce ortadan kaldırılması ve bölgede yeniden istikrar ve huzurun oluşturulması için yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasını, harekata katılan Mehmetçiklerimizin en ufak bir zarar görmeden, başarıyla ülkemize dönmesini temenni ediyoruz. Bizler dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da vatanımızın, milletimizin, devletimizin yanında ve emrindeyiz. Bölge sanayicileri ve ihracatçıları olarak üzerimize düşenleri yapmaya hazırız."

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı adına yapılan ortak açıklamada ise Barış Pınarı Harekatı'nın tıpkı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi bölgede güven ve istikrar ortamının sağlanmasına katkı sunacağı vurgulandı.

Türkiye'nin güney sınırında terörist unsurlara yönelik başlattığı operasyonun uluslararası hukuka uygun ve meşru bir hakkın kullanımı olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin geleceğini ve güvenliğini tehdit eden her türlü oluşum ve terör örgütüne karşı düzenlenen harekatı destekliyor, devletimizin bu bağlamda attığı her adımının ve aldığı her kararının yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Yüce Allah, şanlı ordumuzu muzaffer kılsın, kahraman Mehmetçiğimize güç versin, her türlü kaza ve beladan korusun. Aziz milletimizin duaları ve kalbi Mehmetçiklerimizle."

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.



Ömer Gülsoy, yaptığı yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Türk ordusunun terörle mücadelesinden muzaffer olarak çıkacağına inandıklarını ifade eden Gülsoy, şunları kaydetti:

"Kayseri'nin en büyük ve güçlü meslek örgütü olarak dün olduğu gibi bugün de terörle mücadelede devletimizin, kahraman güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındayız. Türkiye'nin devleti ve milleti ile daha güçlü olmasını istemeyenler, yıllardır maşa olarak kullandıkları terör örgütlerini başımıza bela etmektedir. Bu örgütlerin en önemlilerinden biri hiç şüphesiz ki PKK'dır. Terör örgütünün siyasi sözcüsü olan malum partinin vekilleri ve onların parti kılıflı il ve ilçe yöneticileri dışında 81 milyon hiçbir mezhep ve nesep ayrımı yapmadan kahraman ordumuzun yanındadır. Bugün hepsinden daha fazla, siyasi görüşlerimizi ve hesaplarımızı bir kenara bırakarak, bu milli davada güvenlik güçlerimizin yanında durma günüdür. Kayseri’nin ticaret erbapları olarak Kahraman ordumuza güvenimiz tamdır. "

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de mesajında, Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiklerini bildirdi.

Büyüksimitci, harekatın ülkemiz ve milletimize karşı oynanan oyunların bozulması, bölgemizde barış, huzur ve güvenin sağlanarak istikrara kavuşturulması adına büyük önem taşıdığını belirterek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güney sınırımızı tehdit eden terör örgütüne karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na iş dünyası olarak tam destek veriyoruz. Devletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy ise Barış Pınarı Harekatına destek verdiklerini ve Mehmetçik'e dua ettiklerini kaydetti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini belirterek, "İş dünyası olarak biliyoruz ki güçlü ekonomi ve güçlü devlet birbirinden ayrılmaz. Biz sadece ülkesinde değil, bölgesinde ve tüm dünyada barışı savunan devletimizin her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.



Baran, yazılı açıklamasında, Türk askerinin Fırat'ın doğusunda savaşmak değil, barışı ve huzuru tesis etmek için bulunduğuna dikkati çekti.

Devletin ve ordunun her zaman yanında yer aldıklarına ve tam destek vermeye hazır olduklarına işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak biliyoruz ki güçlü ekonomi ve güçlü devlet birbirinden ayrılmaz. Biz sadece ülkesinde değil, bölgesinde ve tüm dünyada barışı savunan devletimizin her zaman yanındayız. Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Allah Mehmetçiklerimizi korusun."

Baran, Türkiye'nin, sınırlarının güvenliği konusunda asla taviz vermeyeceğini ve tehditlere boyun eğmeyeceğini belirterek, "Askerimiz bölgeye sadece Türkler için değil Kürt, Arap, Türkmen ve tüm Suriyeliler için barış ve huzuru tesis etmeye gitti. Barış Pınarı Harekatı ülkemiz ve milletimize kurulmaya çalışılan oyunların bozulması, bölgeye barış ve güvenliğin getirilmesi için başlatıldı. Allah'ın izniyle başarılı bir şekilde sonuçlanacak. Allah ordumuzu muvaffak eylesin." değerlendirmesinde bulundu.