İş dünyasında ‘dijital’ gündem
Müstakil Sanayicileri ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından iki yılda bir düzenlenen ‘Vizyoner Zirvesi’, ‘Dijital Gelecek’ temasıyla 27 Kasım’da 3. kez kapılarını aralıyor.
Türkiye ve dünyadan önde gelen uzman, akademisyen ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek zirvede, güncel teknolojik gelişmeler ve teknolojinin iş ve sosyal hayatımızda gerçekleştirdiği dönüşümler kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Zirvede, Geopolitical Futures’un Kurucu Başkanı ve Siyaset Bilimci George Friedman ve Hyperloop şirketinin Kurucu Ortağı Dirk Ahlborn da konuşmacı olarak yerini alacak.
MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut devletin dijital dönüşüme ve yatırıma yönelik hedef ve çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verecek. ‘Ticaretin Dijital Ekosistemi’, ‘Dijital Ekonomi ve Paranın Geleceği’, ‘Geleceğin Şehirleri ve Kaynakları’, ‘Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye’ ile ‘Dijital Gelecek’te Değerlerimiz’ başlıkları altında gerçekleştirilecek zirvede; değişen ticaret modelleri, yapay zeka, sanayinin dönüşümü ve uluslararası rekabeti, ülkemizin zengin doğal kaynaklarının yenilikçi teknolojiler ile veriminin artırılması ve dışa bağımlılığın azaltılması, akıllı tarım, dijital geleceğin start up ve yatırımcılara katacağı değer ve ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ konuları kapsamlı bir şekilde ele alınacak.
AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK
Bu yılki Vizyoner19 Zirvesi’nde ilk kez Vizyoner Exchange programı da düzenlenecek. Katılımcılar, ‘Vizyoner19’un ana teması olan ‘Dijital Gelecek’ konusunda vizyoner Exchange’de yüz yüze toplantılar yapabilecek, fikirlerini ticarete ve yatırıma dönüştürme imkânı sağlayacak. Program hakkında bilgi veren MÜSİAD Vizyoner İcra Kurulu Başkanı Muhammet Ali Özeken, Vizyoner19 Zirvesi ile dünyada meydana gelen dijital dönüşüm sürecine dikkat çekmeyi amaçladıklarını, bu zirveyle toplumsal, ekonomik ve siyasi anlamda farkındalık oluşturmayı planladıklarını dile getirdi. Türkiye’nin tarihi süreç içerisinde birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerini kaçırdığını dile getiren Özeken, bilgi ve dijitalleşme çağı olarak adlandıran bu yeni dönemde Türkiye’nin aktif rol almasının, gelecekte güçlü bir şekilde var olabilmek adına elzem olduğunu kaydetti. Dijitalleşme sürecinin gelecek 20 yıl içerisinde günümüzdeki mesleklerin büyük bir kısmında dönüşüme neden olacağına da değinen Özeken, bu sürecin iyi değerlendirildiği takdirde iş dünyası için büyük fırsatlar barındırdığını belirtti. İş ve akademi dünyasından 5 binin üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapacak zirvenin medya sponsorluğunu da Demirören Medya üstlenecek. Zirve, 27 Kasım Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
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