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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
16.10.2018 - 15:57, Son Güncelleme:

İş dünyası ABD’ye çıkarma yapacak

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İş dünyası ABD’ye çıkarma yapacak

Rahip Brunson’un serbest kalmasıyla birlikte yeniden rayına giren Türkiye ABD ilişkilerinde gözler, Amerikan Türk Konseyi’nin (ATC) önümüzdeki hafta Washington’da yapılacak yıllık toplantısına çevrildi. 22-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katılmasının beklendiği üç gün sürecek konferansa, Türk iş dünyası çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Konuşmacıları arasında DEİK Başkanı Nail Olpak ve Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ’ın da bulunduğu konferansa özellikle Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi büyük önem veriyor.

ATBD Council Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, “Rahip Brunson davasının sonuçlanmasından sonra gerek ABD Başkanı Donald Trump’ın, gerekse Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları açıklamalar son derece yapıcı. İş dünyası olarak bu yakınlaşmayı daha da geliştirmek istiyoruz. Bu toplantıya kamunun da gereken önemi vermesini bekliyoruz” dedi.

37’NCİ KONFERANS

Bu yıl 37’ncisi düzenlenecek konferans hakkında yazılı bir açıklama yapan Terzioğlu, ATC yıllık toplantılarının siyasetten ekonomiye Türkiye ABD ilişkilerinde son derece önemli bir yerinin olduğunu vurguladı. ABD’nin başka hiçbir ülkeyle bu kapsamda bir organizasyon düzenlemediğini hatırlatan Terzioğlu, iki ülke arasındaki çeşitli işbirliklerinin bu toplantılarda kurulduğuna dikkat çekti. Bu yılki toplantıya Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in yanı sıra Havelsan, Roketsan, TAİ gibi savunma sanayi sektörünün önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de katılacağını belirten Terzioğlu, ayrıca özel sektörden de çok sayıda katılımcının hazır bulunacağını vurguladı. ATBD Cuncil’in Türkiye ABD arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla faaliyet gösterdiğini ifade eden Terzioğlu, toplantıya Konsey adına Genel Başkan Yardımcıları Dr. Kemal Oğuz Kalafat ve Cüneyt Türktan’la birlikte Adnan Vural, Davut Ökütçü, İlhan Geçkil, Hakan Bek, Burcum Uzunoğlu, Patrick Anderson ve Arda Baskan’ın katılacağını söyledi.

ABD TARAFINDAN KATILIM YOĞUN

Toplantıya Amerika tarafından ise Ticaret Bakanı ile İçişleri Bakanı’nın katılmasının beklendiğini belirten Terzioğlu, ayrıca birçok üst düzey kamu görevlisinin de katılım göstereceğini kaydetti. Aralarında ABD Senatosu ve Meclisinde Türk lobisi grubunun yıllardır başkanlığını yürüten, Kentucky eski milletvekili Ed Whitfield’ın da bulunduğu birçok siyasinin de bu etkinliğe katılım göstereceğini belirten Terzioğlu, savunma sanayinden finansa, teknolojiden enerjiye Amerikan’ın önde gelen şirketlerinin temsilcilerinin de hazır bulunacağı toplantının Türkiye ABD ilişkilerini yeniden canlandırmak için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

Bu arada ATBD Council, Türkiye ABD ilişkilerinin geçmişini anlatan “Dostluk Köprüsü” adıyla bir kitap da hazırladı. İngilizce olarak basılan ve ATC konferansından önce Washington’da misafirlere özel olarak sunulacak kitapta ATBD Council üyelerinin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi yönündeki görüşlerine yer veriliyor.

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