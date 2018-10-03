İş davası sayısında büyük düşüş
İşçi-işveren uyuşmazlıkları için dava açanların sayısı geçen yıla göre %67 oranında azaldı. Bu azalmada iş mahkemeleri kanununda yapılan değişiklikle yürürlüğe giren dava şartı arabuluculuk yolu etkili oldu.
ANKARA Barosu'na üye Arabulucu Av. Şamil Demir, işçi-işveren davalarının yargının iş yükünün önemli bir bölümünü oluşturduğuna işaret etti.
Av. Şamil Demir konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İş mahkemeleri kanununda yapılan ve 01 Ocak .2018’de yürürlüğe giren değişiklikle işçi veya işverenin dava açmadan önce arabuluculuğa başvurması zorunlu hale geldi. Buna göre aralarında uyuşmazlık olan işçi ve işveren iş mahkemesinde dava açmadan önce arabuluculuk yoluna başvuruyor. Arabulucu önünde anlaşan tarafların dava açmasına gerek kalmıyor. Tarafların vardıkları anlaşma büyük oranda uygulanıyor" dedi.
İş mahkemelerinde açılan dava sayısının geçen yıla oranla yüzde 67 azaldığını gördüklerini aktaran Av. Demir "Bu azalmada İş Mahkemeleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle yürürlüğe gire dava şartı arabuluculuk yolu etkili oldu. Arabulucu önünde anlaşamayanlar ise dava yoluna başvurdu. Geçen yıl 01 Ekim 2017 tarihi itibariyle açılan dava sayısı 180 bin adet civarında iken bu sayı 01 Ekim 2018 itibariyle 58.000 oldu" şeklinde konuştu.
EN ÇOK DAVA İSTANBUL'DA
Av. Demir'in paylaştığı bilgiye göre, İstanbul 15 bin 694 dava ile ilk sırada yer alırken, Ankara'da 5 bin 185, İzmir'de 3 bin 517 iş davası bulunuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle