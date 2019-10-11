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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Haber Giriş: 11.10.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

"İş Büyüten Fuar" kapılarını açtı!

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"İş Büyüten Fuar" kapılarını açtı!

UFRAD Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Marka değilseniz yoksunuz ve yarından sonra var olmanız mümkün değil.”

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen ve iş hacmi 50 milyar dolara ulaşan franchise sektörü ‘Bayim Olur musun’ Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı ile, CNR’da girişimcilere kapılarını açtı. Fuarın global bir marka olduğuna dikkat çeken UFRAD Başkanı Doç.Dr. Mustafa Aydın, “Marka değilseniz yoksunuz ve yarından sonra var olmanız mümkün değil. Burası ekonominin tam ortasında olan ve marka olmayan ürünlerin marka olmasına yol açan, onlara öneri getiren bir platform” dedi.

CNR Expo’da başlayan ve 13 Ekim’e kadar sürecek olan ‘Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nda 200’den fazla marka girişimcilerle bir araya geliyor.. Fuarda, girişimciler yeni anlaşmalara, işbirliklerine, franchising ve bayilik sözleşmelerine imza atacaklar.

Bugün itibarıyla Türkiye’deki zincir işletmelerin sayısının 3 bin, bu işletmelere bağlı şube sayısının ise 60 bin olduğuna dikkat çeken UFRAD Franchising Derneği Başkanı ve Dünya Franchise Konseyi Dönem Başkanı Doç.Dr. Mustafa Aydın, 350 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Aydın, 2019 yılı sonunda franchising sektörünün büyüklüğünün 50 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini ve bu rakamın 2023 yılında iki katına ulaşacağı tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

“MARKALAŞMAZSANIZ VAR OLMAZSINIZ”

Markalaşmanın önemine de değinen Uluslararası Franchising Derneği (UFRAD) Genel Başkanı Doç.Dr.Mustafa Aydın, “Bugün Dünyasında şayet marka değilseniz yoksunuz ve yarından sonra var olmanız mümkün değil. Markalarımız artık sadece hizmet ihracatında önemli bir oyuncu değil, Türk ekonomisinin kalkınması ve ülkemizin yurt dışında tanınması içinde önemli bir araç. O yüzden burası ekonominin tam ortasında olan ve marka olmayan ürünlerin marka olmasına yol açan, onlara öneri getiren bir platform” dedi.

1 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ

Yatırımcılar için 15 bin liradan, 1.5 milyon liraya kadar her bütçeye hitap eden franchise yatırımının bulunduğu fuarın 4 gün boyunca yaklaşık 1 milyar dolarlık bir iş hacmi yaratması bekleniyor.

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