İş Bankası'nın 2018 yılı karı 6.8 milyar lira
İş Bankası 2018 yılında karını 2017 yılına göre yüzde 9.2 oranında artırdı.
İş Bankası'nın net kârı geçen yıl yüzde 9.2 artışla 6.8 milyar liraya yükseldi. Bankanın Cuma akşamı açıkladığı konsolide olmayan bilançosuna göre krediler 2017 sonuna kıyasla yüzde 8.3 artışla 260.2 milyar lira oldu.
Net faiz gelirleri geçen yılın tamamında yüzde 29.1 artışla 17.1 milyar lira olurken, ücret ve komisyonlar yüzde 30.6 artışla 4.4 milyar liraya çıktı.
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