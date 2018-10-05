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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
05.10.2018 - 21:52, Son Güncelleme:

İş Bankası'na yeni genel müdür yardımcısı

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İş Bankası'na yeni genel müdür yardımcısı

İşbank AG Genel Müdürü Cahit Çınar, İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Türkiye İş Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bankamız Yönetim Kurulu'nun 5 Ekim 2018 tarihli kararı ile iştiraklerimizden İşbank AG Genel Müdürü Sayın Cahit Çınar'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankamız Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

CAHİT ÇINAR KİMDİR?

Ankara’da 1967 yılında doğan H. Cahit Çınar, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 1989-1990 yılları arasında Münih Ludwig Maximillian Üniversitesi'ne devam etti.

1991 yılında Türkiye İş Bankası AŞ İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü'nde İktisat Uzman Yardımcısı olarak işe başlayan Çınar, 1992 yılında Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı oldu ve 2001 yılında Ticari Krediler Müdürlüğü’ne Müdür Yardımcısı olarak atandı.

2004 yılında İşbank Almanya/Frankfurt’ta görevlendirilen, 2007 yılında Ticari Krediler Müdürlüğü'nde Bölge Müdürü, 2010 yılında Ticari Krediler Tahsis Bölümü Müdürü ve 2013 yılında Güneşli Kurumsal Şubesi Müdürü olan Çınar, 25 Mart 2016 tarihinde Banka Genel Müdürlüğüne atandı. 2008 - 2016 arasında İş Faktoring AŞ'de yönetim kurulu ve kredi komitesi üyesi olarak çalıştı. 

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