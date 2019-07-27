Dedeman Ailesi'nin acÄ± günü... Ünlü iÅŸ adamÄ± son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±
Dedeman Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat Dedeman, YenikÃ¶y MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verildi.
Tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ha yatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸ adamÄ± Murat Dedeman son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Bir hafta Ã¶nce rahatsÄ±zlanan Murat Dedeman dÃ¼n tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. Dedeman iÃ§in bugÃ¼n SarÄ±yerâ€™de bulunan Dedeman Camiiâ€™nde Ã¶ÄŸle vakti cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.TÃ¶rene Dedeman ailesi, yakÄ±nlarÄ±, 11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski BakanÄ± Taner YÄ±ldÄ±z, TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Metin FeyzioÄŸlu ile iÅŸ dÃ¼nyasÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da isim katÄ±ldÄ±. TÃ¶rende taziyeleri Murat Dedemanâ€™Ä±n eÅŸi Sevda Dedeman, oÄŸlu RÄ±fat Dedeman ve kÄ±zÄ± Banu Dedeman kabul etti. Dedeman iÃ§in Ã¶ÄŸle namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. Murat Dedeman, YenikÃ¶y MezarlÄ±ÄŸÄ± aile kabristanÄ±na defnedildi.
"ÃœLKEMÄ°ZÄ°N BAÅžI SAÄž OLSUN"
TÃ¶ren katÄ±lan Dedeman Otelleri Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Emrullah AkÃ§akaya, "Ãœlkemizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun. Murat Dedeman ve Dedeman ailesi birÃ§ok insana iÅŸ imkanÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ bir ailedir. Murat Beyâ€™de bu ailenin lideriydi. MekanÄ± cennet olsun. Eminim ki TÃ¼rk iÅŸ dÃ¼nyasÄ±, Murat Dedemanâ€™Ä± ve eserlerini uzun yÄ±llar anacaktÄ±r."dedi.
MURAT DEDEMAN HAKKINDA
Dedeman Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Murat Dedeman, 1951 yÄ±lÄ±nda Ankara'da dÃ¼nyaya geldi. TED Ankara Koleji ardÄ±ndan Ankara Ä°ktisadi ve Ä°dari Ä°limler Akademisi'nden mezun oldu.
Ãœniversite eÄŸitiminin ardÄ±ndan babasÄ± Mehmet Kemal Dedeman'Ä±n yanÄ±nda iÅŸ hayatÄ±na atÄ±lan ve uzun sÃ¼re Dedeman TopluluÄŸu'nun birÃ§ok yÃ¶netim kademesinde gÃ¶rev alan Murat Dedeman, 1992 yÄ±lÄ±ndan bu yana Dedeman Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu.
BugÃ¼ne kadar TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok bÃ¶lgesinde sosyal sorumluluk anlayÄ±ÅŸÄ± iÃ§erisinde eÄŸitim ve saÄŸlÄ±k projeleri ile gÃ¼ndeme gelen Murat Dedeman, TÃ¼rkiye Turizm YatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± DerneÄŸi (TTYD), Umut VakfÄ±, Kayak Federasyonu ve TED Kolejleri VakfÄ±'nÄ±n BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlendi.
Dedeman ayrÄ±ca, TÃ¼rk Sanayicileri ve Ä°ÅŸ Ä°nsanlarÄ± DerneÄŸi (TÃœSÄ°AD), TÃ¼rkiye Otelciler BirliÄŸi (TÃœROB), Kayseri Ä°li YardÄ±m DerneÄŸi, TED Ankara Kolejliler DerneÄŸi, TED Ä°stanbul Koleji VakfÄ±, Yurt MadenciliÄŸini GeliÅŸtirme VakfÄ±, TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±nÄ± GÃ¼Ã§lendirme VakfÄ±, TABA gibi sosyal, sportif, kÃ¼ltÃ¼rel, mesleki dernek ve vakÄ±flarda da gÃ¶rev aldÄ±.Â
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