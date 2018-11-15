İş adamı cinayetinde son dakika gelişmesi: Kimlikleri belli oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Müslim SARIYAR -İstanbul-DHA-Hurriyet.com.tr
15.11.2018 - 10:32, Son Güncelleme:

İş adamı cinayetinde son dakika gelişmesi: Kimlikleri belli oldu

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İş adamı cinayetinde son dakika gelişmesi: Kimlikleri belli oldu

İş adamı Ali Rıza Gültekin'in, Beşiktaş'ta başından tek kurşunla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 saldırganın kimliği belirlendi. Polis, Gültekin'i vuran kişilerin Mustafa B., Rıdvan D. ve Sergen G. olduğunu tespit etti. Olaydan sonra kaçan saldırganlar her yerde aranırken, cinayetin nedeni henüz belirlenemedi. Öte yandan, Gültekin'in resmi polis korumasının da olduğu öğrenildi.

POLİS KORUMASININ YANINDA ÖLDÜRMÜŞLER
Cinayet sırasında Gültekin'in beraberinde resmi polis koruması olduğu öğrenildi. Savcılık, koruma polisi ile içeride bulunan emekli bir polisin tabancalarına incelenmek üzere el koydu. Olay anında içeride bulunan 21 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İş adamı cinayetinde son dakika gelişmesi: Kimlikleri belli oldu

Son dakika: Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin silahlı saldırıda öldürüldü
Son dakika: Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin silahlı saldırıda öldürüldü

İLK HABERİ KORUMASI VERDİ

Hürriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre Gültekin'in resmi polis koruması da bulunuyordu. Olay sonrası polis ekiplerine ise ilk haberi, Gültekin'in koruması verdi. 

İş adamı cinayetinde son dakika gelişmesi: Kimlikleri belli oldu

ÜÇ YIL ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRADI
Üç yıl önce de içinde bulunduğu otomobil Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan Gültekin, 2012'de satın aldığı, erkek giyim markası Crispino ile adından söz ettirdi. Crispino markası ile 100 mağaza açma hedefi olduğunu açıklayan Gültekin'in, ünlü markayı devrettiği anlaşıldı.

HİSSESİNİN TAMAMINI DEVRETTİ
Gültekin, Avusturya'da 20 yıl kadar restoran işletmişti. İstanbul Ticaret Odası sicil kayıtlarına göre, Ali Rıza Gültekin şirketteki tüm hissesini geçen yılın başında F. K.'ye devretti. 

İş adamı cinayetinde son dakika gelişmesi: Kimlikleri belli oldu

Crispino Giyim'in Twitter hesabında Gültekin vefatı bu mesajla paylaşıldı.

Ünlü işadamı silahlı saldırıda öldürüldüCrispino Giyim'in eski sahibi Ali Rıza Gültekin, akşam saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda yaşanan olay nedeni ile bölgeye ekipler sevk edildi.
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