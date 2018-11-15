İş adamı cinayetinde son dakika gelişmesi: Kimlikleri belli oldu
İş adamı Ali Rıza Gültekin'in, Beşiktaş'ta başından tek kurşunla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3 saldırganın kimliği belirlendi. Polis, Gültekin'i vuran kişilerin Mustafa B., Rıdvan D. ve Sergen G. olduğunu tespit etti. Olaydan sonra kaçan saldırganlar her yerde aranırken, cinayetin nedeni henüz belirlenemedi. Öte yandan, Gültekin'in resmi polis korumasının da olduğu öğrenildi.
POLİS KORUMASININ YANINDA ÖLDÜRMÜŞLER
Cinayet sırasında Gültekin'in beraberinde resmi polis koruması olduğu öğrenildi. Savcılık, koruma polisi ile içeride bulunan emekli bir polisin tabancalarına incelenmek üzere el koydu. Olay anında içeride bulunan 21 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
İLK HABERİ KORUMASI VERDİ
Hürriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre Gültekin'in resmi polis koruması da bulunuyordu. Olay sonrası polis ekiplerine ise ilk haberi, Gültekin'in koruması verdi.
ÜÇ YIL ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRADI
Üç yıl önce de içinde bulunduğu otomobil Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan Gültekin, 2012'de satın aldığı, erkek giyim markası Crispino ile adından söz ettirdi. Crispino markası ile 100 mağaza açma hedefi olduğunu açıklayan Gültekin'in, ünlü markayı devrettiği anlaşıldı.
HİSSESİNİN TAMAMINI DEVRETTİ
Gültekin, Avusturya'da 20 yıl kadar restoran işletmişti. İstanbul Ticaret Odası sicil kayıtlarına göre, Ali Rıza Gültekin şirketteki tüm hissesini geçen yılın başında F. K.'ye devretti.
Crispino Giyim'in Twitter hesabında Gültekin vefatı bu mesajla paylaşıldı.
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