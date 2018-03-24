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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.03.2018 - 12:55, Son Güncelleme:

İranlılar Van'daki esnafın yüzünü güldürüyor

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İranlılar Van'daki esnafın yüzünü güldürüyor

Ülkelerindeki nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek için Van'a gelen çok sayıda İranlı turist, kent merkezindeki otellerde kalıyor ve alışveriş yapıyor.

Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini Türkiye'de geçirmek için Van'a gelen çok sayıda İranlı turist, kent merkezindeki otellerde ve alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluşturuyor.

Van'daki otelleri dolduran İranlılar, mağazalardan alışveriş yapıyor ve kent merkezindeki restoranları tercih ediyor.
Kentte yaşanan yoğunluk nedeniyle yüzü gülen esnaf, ürünlerini Farsça duyurularla tanıtıyor.

İranlılar Vandaki esnafın yüzünü güldürüyor


Kentteki bir otelin işletmecisi Reşat Yeşilağaç, AA muhabirine, nevruz tatili dolayısıyla kentteki bütün otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyledi.

İranlı misafirlerin tatillerinin bir hafta önce başladığını anlatan Yeşilağaç, şöyle konuştu:
"Misafirlerimizin buradan memnun ayrılmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Bazı misafirlerimizi otellerde yer kalmadığı için evlerimizde ağırladık. Umuyoruz ki kaliteli hizmetimizle bu yıl bir milyon İranlı turist hedefimizi gerçekleştireceğiz. İranlı misafirlerimiz alışveriş yapmak, eğlence, tarihi ve kültürel alanlarımızı ziyaret etmek için geliyorlar. Bu şekilde sadece otel sektörü değil yemek, alışveriş sektörleri de turistlerden faydalanıyor."

İranlılar Vandaki esnafın yüzünü güldürüyor

Mağaza yöneticisi Hakan Belgin ise tatil için kente gelen İranlıların işlerini yüzde 50 oranında arttırdığını dile getirdi.

İranlı turistlerin Van'daki ekonomi için çok önemli olduğunu vurgulayan Belgin, "Yoğun bir hazırlık yaptık ve şu anda satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. İranlı turistleri velinimetimiz olarak görüyoruz. Özellikle kent ekonomisinin durgun olduğu bu dönemde bize çok büyük katkılar sunuyorlar. Van Shopping Fest ile nevruz tatilinin bir arada yapılması da İranlı turistlerin kentimize olan ilgisini arttırıyor." ifadelerini kullandı.

İranlılar Vandaki esnafın yüzünü güldürüyor

İranlı Sümeyya Elizare de Nevruz Bayramı dolayısıyla Van'a geldiğini ve burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkan Askeri ise Van'da çok güzel zaman geçirdiğini ve 3 gün daha kalacağını anlatarak, "Van, İran'a çok yakın olduğu için her zaman yurt dışı tatillerinde ilk uğrak yerimiz burası. Biz burada kendi kültürümüz içerisinde yaşadığımızı hissediyoruz ve insanlar çok samimi. Alışverişimizi yapıp biraz da eğlendikten sonra memleketimize döneceğiz." dedi.

Bu arada İranlı turistler, kent merkezinde kurulan festival alanında canlı müzik eşliğinde dans ederek eğlenme fırsatı da buldu.

İranlılar Vandaki esnafın yüzünü güldürüyor

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