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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
07.06.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

İranlı turistlerden Van esnafına çifte bayram

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İranlı turistlerden Van esnafına çifte bayram

Ülkelerindeki 3 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Van’a gelen İranlı turistler, esnafa çifte bayram yaşattı.

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Van’a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere esnafın yüzünü güldürdü. Başta alışveriş merkezleri ve mağazalar olmak üzere cadde ve sokaklarda yoğunluğun yaşanmasına neden olan İranlı turistler, yaptıkları alışverişle de kentteki esnafa çifte bayram yaşattı. İranlı turistlerin üç günlük tatil için Van’ı tercih etmelerinin kente büyük katkı sağladığını ifade eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, İranlı turistlerin Arife günü itibariyle kente akın ettiğini ifade ederek, “Geldikleri günden itibaren bütün otellerimiz doldu. Van Valimizin talimatları üzerine dışarıda kalan misafirlerimizi pansiyonlu okullarımıza yerleştirdik. Memleket memnun, esnaf memnun. Gelen misafirlerimizin ticari, ekonomik ve turizm anlamında memlekete çok olumlu yansımaları var. Tarihi dokusu, doğal yapısı, kültürel değerleriyle Van; tercih edilmesi, görülmesi gereken bir şehirdir. İran halkı da bizi tercih ediyor. Sınır komşusu olmamız, örf, adet, gelenek ve görenek anlamında da geçmişe dayalı bir tarihin yaşanmış olması anlamında da bizi tercih ediyorlar. İstedikleri gibi hareket ediyorlar. Halkımız artık İranlılara alıştı. Biz onlarsız yapamıyoruz, onlar da bizsiz yapamıyorlar. Birbirimize alıştık” dedi.

Bayram süresince Van’a yaklaşık 10 bin İranlı turistin geldiğini dile getiren Aktuğ, “Yatak kapasitemiz 6 bin 500 civarında, ama son dönemde hizmete sunulan 1+1 ve rezidanslar ki bunlar kayıt dışı. Ama ona rağmen otellerimiz, pansiyonlarımız, misafirhanelerimiz doldu taştı. Bugünden itibaren dönmeye başladılar. Keşke her zaman gelseler. Bizim kapımız onlara her zaman açıktır” ifadelerini kullandı.

"İRANLI TURİSTLER VAN'A ÇİFTE BAYRAM YAŞATTI"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge ise, Ramazan ayının her anlamda bereketiyle geldiğini belirterek, “Ramazan boyunca Van’da huzur iklimi kendini göstermiştir. Ramazan alışverişi ile esnafımızın yüzü gülmüştür. Ardından gelen bayram alışverişi, kentimize büyük bir ekonomik canlanma getirmiştir. Hem Ramazan hem de bayram alışverişi esnaf ve sanatkarımızı mutlu etmiştir. Özellikle İranlı misafirlerimizin bayramı Van’da geçirmiş olması, Van esnafı için çifte bayram olmuştur. İranlı misafirlerimizin ilimize gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle, otellerimizde yer kalmadığı gibi misafirhanelerimiz dahi dolmuştur” diye konuştu.

İranlı turistler konusunda esnaf ve sanatkarın yanı sıra tüm sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının da dayanışma içerisinde olması gerektiğinin altını çizen Berge, “İranlı turistlere misafir gözüyle bakmalıyız. Zira Van, İranlılar için çok kıymetli bir şehir ve biz de kıymetimizi bilelim. Gelenekleri ve kültürel değerleri köklü olan bir medeniyetin torunlarıyız. Bu değerlerimizle örnek esnaflar olmalıyız, Ahilik temelinden gelen biz esnaf ve sanatkarlar cömertliğimizi ve yardımseverliğimizi bugüne kadar gösterdik, bundan sonra da katmerli bir şekilde göstermeye devam edeceğiz” dedi.

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