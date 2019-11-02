İranlı Khodro Van’a yatırım için geliyor
Her yıl binlerce vatandaşını Van’a tatile gönderen İran, bu kez yatırım için geliyor.
Son dönemde Alman otomotiv devi Volkswagen’in Manisa’da fabrika kurmaya karar vermesinin ardından, İranlı minibüs ve kamyonet üreticisi Khodro Company’nin de Van’da yatırım yapacağı açıklandı. İranlı yatırımcıların, uygulanan yaptırımların etkilerini azaltabilmek için yatırımlarını Türkiye’ye kaydırdığı ifade edildi. Ortadoğu’nun en büyük araç üreticisi konumundaki İran’ın, Khodro Company’ye yönelik yaptırımları Van yatırımı ile aşabileceği kaydedildi. Üretilen araçların Türk patentli olacağı belirtildi. Bir süre önce beraberindeki heyetle Van’a gelen şirketin CEO’su Farshad Moqimi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim ve kentteki iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Daha sonra, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkilileriyle görüşen Moqimi’nin “Van’da otomobil fabrikası kurma kararı aldıklarını” iletmesi, kentte heyecan yarattı.
200 MİLYON $’LIK FABRİKA
Van Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsis edilecek 50 hektarlık alana kurulması planlanan fabrikada, ilk etapta yaklaşık bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Van OSB Başkanı Mehmet Aslan ambargo nedeniyle ürünlerine Avrupa pazarına satamayan İranlı yatırımcıların, Türkiye’ye yöneldiğine işaret etti. Aslan, “OSB’nin stratejik konumu, lojistiği, altyapısından ve altıncı bölge teşviklerinden faydalanmak istiyorlar. Hedefleri ilimizde 50 hektarlık alana 150-200 milyon dolarlık büyük bir fabrika kurmak” dedi.
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