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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
02.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İranlı Khodro Van’a yatırım için geliyor

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İranlı Khodro Van’a yatırım için geliyor

Her yıl binlerce vatandaşını Van’a tatile gönderen İran, bu kez yatırım için geliyor.

Son dönemde Alman otomotiv devi Volkswagen’in Manisa’da fabrika kurmaya karar vermesinin ardından, İranlı minibüs ve kamyonet üreticisi Khodro Company’nin de Van’da yatırım yapacağı açıklandı. İranlı yatırımcıların, uygulanan yaptırımların etkilerini azaltabilmek için yatırımlarını Türkiye’ye kaydırdığı ifade edildi. Ortadoğu’nun en büyük araç üreticisi konumundaki İran’ın, Khodro Company’ye yönelik yaptırımları Van yatırımı ile aşabileceği kaydedildi. Üretilen araçların Türk patentli olacağı belirtildi. Bir süre önce beraberindeki heyetle Van’a gelen şirketin CEO’su Farshad Moqimi, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim ve kentteki iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Daha sonra, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkilileriyle görüşen Moqimi’nin “Van’da otomobil fabrikası kurma kararı aldıklarını” iletmesi, kentte heyecan yarattı.

200 MİLYON $’LIK FABRİKA

Van Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsis edilecek 50 hektarlık alana kurulması planlanan fabrikada, ilk etapta yaklaşık bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor. Van OSB Başkanı Mehmet Aslan ambargo nedeniyle ürünlerine Avrupa pazarına satamayan İranlı yatırımcıların, Türkiye’ye yöneldiğine işaret etti. Aslan, “OSB’nin stratejik konumu, lojistiği, altyapısından ve altıncı bölge teşviklerinden faydalanmak istiyorlar. Hedefleri ilimizde 50 hektarlık alana 150-200 milyon dolarlık büyük bir fabrika kurmak” dedi.

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