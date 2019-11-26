İranlı ekonomi uzmanı Leylaz: Gösterilerin nedeni yolsuzluklar ve kötü yönetim

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleriİranlı ekonomi uzmanı Leylaz: Gösterilerin nedeni yolsuzluklar ve kötü yönetim
GeriEkonomi İranlı ekonomi uzmanı Leylaz: Gösterilerin nedeni yolsuzluklar ve kötü yönetim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
26.11.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

İranlı ekonomi uzmanı Leylaz: Gösterilerin nedeni yolsuzluklar ve kötü yönetim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İranlı ekonomi uzmanı Leylaz: Gösterilerin nedeni yolsuzluklar ve kötü yönetim

İran'ın başkenti Tahran'daki Şehit Beheşti Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Said Leylaz, ülkesindeki son protestoların hedefinin benzin zammı değil, yolsuzluklar ve kötü yönetim olduğunu söyledi.

Humeyni ailesine yakınlığıyla bilinen Jamaran haber sitesine konuşan Leylaz, benzin zammı sonrası ülke genelinde meydana gelen gösterilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomi uzmanı Leylaz, "Gösterilerin asıl hedefinin benzin zammı olduğunu düşünmüyorum. Halk, yolsuzluk ve kötü yönetim nedeniyle protesto gösterileri düzenledi. Bu sistem artık iş görmüyor." dedi.

Devlet çalışanlarının istihbarat birimlerinden çekinmeleri nedeniyle iş yapamaz hale geldiğini dile getiren Leylaz, "Aman sesini çıkarma diyorlar. Sesini çıkarmayınca durum böyle oluyor. (Ekonomide) adım adım reformlar yapılması gerekirken yapılmadı. Böyle olunca, acı bir ameliyat gerçekleştirilmeyince durum düzelmez hale geldi." ifadelerini kullandı.

Benzin fiyatlarındaki artışın ülkede enflasyonun yükselişinden kaynaklandığını dile getiren Leylaz, vergi toplamada sıkıntı çeken hükümetin benzin fiyatlarını yükseltmeyi bir çare olarak gördüğünü belirtti.

Leylaz, "Baştan beri gösterilerin siyasi olmadığını, yağma olduğunu düşünüyordum. Market yağmalama... Olaylarda siyasi önderlik yoktu ve devam etmeyeceği belliydi. Yağmalama açlık nedeniyle olmadı, toplum içindeki ayrımcılığa tepki olarak ortaya çıktı." dedi.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından protestolara başlamıştı.

Ülkenin birçok kentinde 3 gün süren gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları ve marketler tahrip edilmişti. Uluslararası Af Örgütü, gösterilerde en az 143 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle