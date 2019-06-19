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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.06.2019 - 20:38, Son Güncelleme:

İran'dan ticarette "Rusya ve Çin" formülü

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İran'dan ticarette "Rusya ve Çin" formülü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani "Avrupa ile görüşmeler sonuçsuz kalırsa Rusya ve Çin’le işlem hacmimizi geliştiririz, bunu taraflarla müzakere ediyoruz” dedi.

Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen 10. Uluslararası Güvenlik İşleri Yüksek Temsilcileri Toplantısı'na katılan Şemhani, Rus haber ajansı TASS’a değerlendirmelerde bulundu. 

Şemhani, ABD’nin yalnızca İran ve Rusya’ya yaptırım uygulamadığına işaret ederek, “Çin, Meksika gibi çok geniş jeopolitik bir alan söz konusu kısıtlamalara maruz kalıyor. ABD, hangi ülkenin hangi ülkeden hangi ürünü alabileceğini belirleyemez. Buna neden herkes uymalı veya dolar uluslararası döviz birimi olmalıdır ki?” diye konuştu. 

Doların mevcut küresel konumunu “serseri kurşun” olarak nitelendiren Şemhani, “Eğer yeterli siyasi irade gösterilip, doların küresel ekonomideki konumu azaltılırsa, ABD’nin yaptırımlarıyla mücadele edebilecek uluslararası bir mekanizma kurulabilir.” ifadelerini kullandı. 

Ali Şemhani, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için geliştirdiği ödeme mekanizmasına (INSTEX) yönelik görüşmelerin çok yavaş ilerlediğine işaret etti. 

Şemhani, “INSTEX için yeterli irade gösterilmiyor. Avrupa ile görüşmeler sonuçsuz kalırsa Rusya ve Çin’le işlem hacmimizi geliştiririz. Bu mantıklı bir yöntem olur ve şu anda taraflarla müzakere ediyoruz. Çok sayıda fikir var ancak hepsini açıklayamayız, ancak bunlar hayata geçirilebilecek fikirler.” değerlendirmesinde bulundu. 

Yaptırımlar nedeniyle düşen İran’ın petrol ihracatını da değerlendiren Şemhani, “ABD’nin kararlarıyla İran’ın petrol ihracatının belirlenmesine asla izin vermeyiz. İhracatımız belki biraz düşer ama sevkiyatlar mutlaka devam eder. Bu konuya ilişkin bazı çözümlerimiz var.” şeklinde konuştu. 

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