İran'dan Suriye'ye 400 milyon Euro'luk santral
İran'ın, Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki Lazkiye kentinde 400 milyon euro (460 milyon dolar) maliyetle bir enerji santralı inşa etmek için Şam ile anlaşmaya vardığı açıklandı.
ANLAŞMA, Suriye iç savaşında yıllardır rejimden yana mücadele eden İran'ın Suriye'deki ekonomik ağırlığını artıracak.
ISNA ajansının haberine göre İran Enerji Bakanı Reza Ardakanyan bugün iki ülke arasında bir mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.
İran 2012 yılından bu yana Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın yönetimine askeri destek vererek, ülkenin büyük bölümünde yeniden hakimiyet sağlamasına yardımcı oldu.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, projeye gelecek yıl başlanacağını bildirdi.
İki ülke 2017 yılında Suriye'nin enerji şebekesinin onarımı için bir anlaşma imzalamışlardı. Bu anlaşmada başkent Şam'ın elektrik şebekesinin ana kontrol merkezinin de yenilenmesi öngörülüyordu.
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