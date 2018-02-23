İran'dan kripto para hamlesi

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehrumi sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede Post Bank'ın kripto para geliştirmek için çalıştığını açıkladı.



CNBC'nin haberine göre Iran Front Page adlı sitede yer alan haberde Merkez Bankası'nın İran'daki dijital para birimlerini kontrol etmek amacıya diğer kurumlarla işbirliği içinde olduğu belirtildi.



Venezuela da "Petro" adı verilen kripto para birimini piyasaya çıkarmış, Başkan Nicolas Maduro, kripto paranın arz edildiği ilk gün 735 milyon dolar değerinde petro alındığını duyurmuştu. Ülkenin yerel para birimi politik kargaşa nedeniyle önemli ölçüde değer kaybedişi, bu durum birçok yerli yatırımcının dijital para birimi bitcoin'e yönelmesine neden olmuştu.





