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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
12.07.2018 - 10:56, Son Güncelleme:

İran'dan Hindistan'a petrol uyarısı  

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İran'dan Hindistan'a petrol uyarısı  

İran, Hindistan hükümetinin kendilerinden petrol ithalatını durdurması halinde bu ülkeye uygulanan özel imtiyazlara son vereceklerini açıkladı.

ANKARA (AA) -
İran basınına yansıyan haberlere göre, İran'ın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Mesud Rezvaniyan, Hindistan'ın ABD'nin baskıları neticesinde İran'dan petrol ithalatını durdurması halinde Tahran'dan sağlanan özel imtiyazları kaybedeceğini belirtti. 

Rezvaniyan, "Eğer Hindistan, İran petrolü yerine Suudi Arabistan, Rusya, Irak ve ABD gibi ülkelerden petrol ithal ederse Tahran tarafından sağlanan imtiyazlardan mahrum kalacaktır." dedi. 

ABD'nin müttefiklerine yaptığı İran'dan petrol ithalatının durdurulmasına yönelik baskılara değinen Rezvaniyan, ülkesinin Hindistan için
"güvenilir bir enerji ortağı" olduğunu söyledi. 

ÇABAHAR LİMANI PROJESİ 

Hindistan'ı stratejik Çabahar Limanı'nın geliştirilmesi projesine yönelik verdiği sözleri şu ana kadar yerine getirmediği gerekçesiyle de eleştiren İranlı diplomat, “Hint yatırımının Çabahar Limanı'nın genişletilmesi için vadettiği bağlantı projelerinin şimdiye kadar gerçekleşmemiş olması talihsiz bir durum." dedi. 

Projenin stratejik açıdan önemine dikkati çeken Rezvaniyan, projenin tamamlanması için Hindistan'ın gerekli adımları atmasını beklediklerini dile getirdi. 

İranlı diplomat, ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi için iki ülkenin her alanda mevcut kapasitelerinden yararlanması gerektiğini sözlerine ekledi. 

ABD, nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra İran'a yaptırımları devreye sokacağını açıklamış ve müttefiklerinden İran'la petrol ticaretlerini kasım ayı itibarıyla sonlandırmalarını istemişti. 

İran, Hindistan ve Afganistan arasında imzalanan "Çabahar Anlaşması" ile İran'ın güneydoğusunda dünyanın en önemli enerji geçiş hatlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın girişinde ve Umman Denizi kıyısındaki Çabahar Limanı'nın, Hindistan'ın Orta Asya'ya, Afganistan'ın uluslararası sulara açılan kapısı olması planlanıyor. 

Çabahar Limanı'ndan başlayıp Kuzey Horasan'a kadar devam etmesi planlanan tren yolu projesi, Hindistan'ın Pakistan'ı devre dışı bırakarak Afganistan'a ulaşma projesi olarak kabul ediliyor. Hindistan'ın projeye 500 milyon dolar yatırım yapacağı belirtilmişti. 

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