İran'dan dolar hamlesi
İran, mali işlemlerde kullandığı resmi yabancı para birimini dolardan euroya çevirdi. Geçtiğimiz günlerde Türkiye ile İran arasında da önemli bir karar yürürlüğe girmiş, iki ülke arasında ilk para takası gerçekleşmişti.
İran, devlet basınında yer alan haberlere göre mali işlemlerde kullandığı resmi yabancı para birimini dolardan euroya çevirdi.
Karar, bakanlar kurulu toplantısında alındı. İran hükümeti resmi para birimi riyaldeki keskin değer kaybının önüne geçmeye çalışıyor.
TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDA PARA TAKASI
Geçtiğimiz günlerde de İran ile Türkiye arasında ilk para takası (döviz swap) gerçekleşmişti. Böylelikle, iki ülkenin para birimleri ilk kez dolar ya da euro gibi bir para birimine ihtiyaç duyulmadan takas edilebilecek.
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