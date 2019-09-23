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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.09.2019 - 07:20, Son Güncelleme:

İran'da milli servetin yüzde 60'ı 4 kurumun elinde

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İran'da milli servetin yüzde 60'ı 4 kurumun elinde

İranlı reformist siyasetçi Behzad Nebevi, ülkesinin milli servetinin yüzde 60'ının lider Ali Hamaney'e bağlı kurumlardan dördüne ait olduğunu söyledi.

Alef haber sitesine konuşan Nebevi, "İran'da dört kurum var ki milli servetin yüzde 60'ı bu kurumlara aittir. Bunlar, İmam İcra Komutanlığı, İmam Rıza Türbesi Vakfı, Hatemul Enbiya Yapı Karargahı ve Mustazaflar Vakfıdır. Bunların hükümetle ve meclisle irtibatları yoktur." ifadelerini kullandı.

Nebevi, muhafazakar ve reformistlerin ülkenin sosyal yapısında asıl etkin faktörler olmadığını belirterek ülke idaresinin de bu gruplarda olmadığını söyledi.

Ülkenin kötü gidişatından söz konusu iki siyasi yönelişin sorumlu tutulmasının yanlış olduğunu ifade eden Nebevi, "Hükümet ve meclisi bu iki gruptan siyasi şahsiyetlerin oluşturdukları doğru fakat gerçek iktidar bunların elinde değil. Bugün ülke ekonomisi meclis ve hükümetin elinde değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İran lideri Ali Hamaney'e bağlı kurumlar arasında yer alan İmam İcra Komutanlığı, İmam Rıza Türbesi Vakfı, Hatemul Enbiya Yapı Karargahı ve Mustazaflar Vakfı, ulaşım, enerji, altyapı ve telekomünikasyon gibi sektörlerde yatırım ve imar işlerinin yanı sıra bankacılık, petrol ürünleri üretimi ve ihracı gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.

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