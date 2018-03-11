Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>İran'da düşen Türk uçağından ilk fotoğraf

İran'da düşen Türk uçağından ilk fotoğraf

Hürriyet Haber
11.03.2018 - 20:05 | Son Güncelleme:

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyine düşen Türk uçağından ilk fotoğraf ortaya çıktı.

Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
  • Ünlü işadamının kızının bekarlığa veda partisi dönüşü havada facia
  • Ünlü işadamının kızının bekarlığa veda partisi dönüşü havada facia
  • Ünlü işadamının kızının bekarlığa veda partisi dönüşü havada facia
  • Ünlü işadamının kızının bekarlığa veda partisi dönüşü havada facia

Özel uçağın BAE'den İstanbul'a geldiği belirtildi. Uçakta en az 11 kişinin olduğu ve kurtulan olmadığı bildirildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Tekin, uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini ve ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Hakan Tekin uçağın neden düştüğüne yönelik şu anda herhangi bir bilgi bulunmadığını ifade etti.

Uçakta bulunan 11 kişi öldüİran Fars Haber Ajansı uçağın düştüğü yerin fotoğrafını paylaştı.

İranda düşen Türk uçağından ilk fotoğraf

Düşen uçak ona aitti... Dev projeye kızının adını vermiştiDüşen uçak ona aitti... Dev projeye kızının adını vermişti

Türk özel jeti İranda düştü... Uçakta bulunan 11 kişi öldüTürk özel jeti İran'da düştü... Uçakta bulunan 11 kişi öldü

Etiketler: fotoğraf
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri