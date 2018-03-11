İran'da düşen Türk uçağından ilk fotoğraf

Özel uçağın BAE'den İstanbul'a geldiği belirtildi. Uçakta en az 11 kişinin olduğu ve kurtulan olmadığı bildirildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Tekin, uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini ve ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Hakan Tekin uçağın neden düştüğüne yönelik şu anda herhangi bir bilgi bulunmadığını ifade etti.

Uçakta bulunan 11 kişi öldüİran Fars Haber Ajansı uçağın düştüğü yerin fotoğrafını paylaştı.