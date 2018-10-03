İran'a yapılan ambargolar petrol fiyatlarını en az 20 dolar arttırdı
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "İran'a yapılan ambargolar petrol fiyatlarını 60'lı seviyelerden 80'li seviyelere çıkarttı" dedi.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt dağıtım şirketlerine lisans için gereken 60 bin ton satış limitine ilişkin, "Bayilerle dağıtım şirketleri arasında biten sözleşmeden kaynaklı problemler var. Süreci takip ediyoruz. 576 bayiden fizbl olmayanlar kapanır. Şartları yerine getirmeyen sistemin dışında kalacak" şeklinde konuştu.
Yılmaz açıklamasının devamında, "Zamlarla ilgili her ay maliyetleri değerlendiriyoruz. Yapılan hesaplar şeffaf hesaplar. Kurun maliyetlere etkisi var. Tarifeyi yaparken tüketicileri dikkate alıyoruz" dedi
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