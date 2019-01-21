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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.01.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

"İran'a ihracatımız neredeyse durma noktasına gelebilir"

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"İran'a ihracatımız neredeyse durma noktasına gelebilir"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tahran Temsilcisi Fatih Çayabatmaz, İran Meclisinin "iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak kadar üretimi yapılan benzer malların ithalatını yasaklama" kararının Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilere zarar vereceğini belirterek, "İran'a ihracatımız neredeyse durma noktasına gelebilir." dedi.

ÇAYABATMAZ, İran Meclisinde bugün onaylanan yasa tasarısının, Türkiye'nin İran'a ihracatının önemli oranda zarar görmesine neden olacağını söyledi.

Çayabatmaz, "İran Meclisinin iç piyasanın ihtiyacını karşılayacak kadar ülkede üretimi olan benzer malların ithalatının yasaklanma kararı, Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilere zarar verecek niteliktedir." dedi.

Bir süre önce ülkede üretimi yapılan ürünlere benzer yabancı ürünlerin; televizyon, radyo, gazete ve bilboard gibi her türlü yazılı, görsel ve basılı alanda reklamının yasaklandığını hatırlatan Çayabatmaz, "İran Meclisinin bu kararıyla ithalatın önü tamamen kesilmeye çalışılıyor." diye konuştu

DAHA ÖNCE 61 ÜRÜNÜN İTHALATI YASAKLANMIŞTI
Türkiye ile İran arasında 2015'te yürürlüğe giren Tercihli Ticaret Anlaşmasının bu karardan etkilenmemesi gerektiğini belirten Çayabatmaz, "Tercihli Ticaret Anlaşmasının müzakereleri yaklaşık 10 yıl sürdü. İki ülke karşılıklı olarak 200 civarında malda gümrük vergisi indirimine gitti. 2018 yılı başında ekonomik yaptırımların başlamasıyla beraber bin 339 malın ithalatı yasaklandı. Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamındaki 61 ürünümüzün ithalatı da bu kapsamda yasaklanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Bin 339 malın ithal edilmesi yasağının Türkiye'nin İran'a ihracatını yüzde 30 azalttığına işaret eden Çayabatmaz, Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamındaki 61 ürünün bin 339 ürün listesinden çıkarılması için İran Ticareti Geliştirme Kurumuna müracaat ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tercihli Ticaret Anlaşması gibi iki ülke arasında yapılmış anlaşma, uluslararası bir hüviyete sahiptir, kararnamelerle kaldırılamaz. Bunları İranlı yetkililere ilettik. Uygulamanın iki ülke ticaret ilişkilerine zarar vereceğini söyledik."

"İran'a ihracatımız neredeyse durma noktasına gelebilir"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin son Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı toplantıda, Erdoğan'ın Tercihli Ticaret Anlaşmasının kapsamı genişletilip ürün sayısının arttırılması konusunda ivedilikle adım atılması gerektiği yönünde iki ülke maliye bakanlarına beyanatta bulunduğunu hatırlatan Çayabatmaz, şöyle devam etti:

"Bu konuda müspet bir adım beklerken, İran Meclisinin aldığı son kararla bu ülkeye yapacağımız ihracatın daha da düşmesiyle karşı karşıya kaldık. Söz konusu meclis kararında Tercihli Ticaret Anlaşması yapmış ülkeler bir an önce kapsam dışı bırakılmalıdır."

Türkiye'nin İran'a ihracatının daha çok tüketim malları üzerinden olduğunu ifade eden Çayabatmaz, "Tekstil, beyaz eşya, gıda, sağlık malzemeleri ve kozmetik ürünleri İran'a en çok sattığımız ürünlerdir. Bu ürünlerin benzerleri İran'da üretiliyor. İran Meclisinin aldığı kararla bu ülkeye ihracatımız neredeyse durma noktasına gelebilir." şeklinde konuştu.

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