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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.05.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

İran Petrol Bakan Yardımcısı Niya: Trump'a dahi petrol satarız

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İran Petrol Bakan Yardımcısı Niya: Trump'a dahi petrol satarız

İran Petrol Bakan Yardımcısı Emir Hüseyin Zemani Niya, ABD'nin yaptırımları karşısında ülkesinin "Gri Pazar'da" petrol satışı için tüm imkanları seferber ettiğini söyledi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da Azadi İslami Üniversitesinde konuşma yapan Zemani Niya, "Avrupa ülkeleri, Hindistan ve Rusya, ABD'nin gücü karşısında bu ülke yöneticilerinin sözüne uyuyorlar. Avrupa'da tüm ülkeler nükleer anlaşmayı destekliyor. Bu anlaşmanın sürmesi ve İran'ın bu anlaşmada kalmasını istiyorlar. ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden de rahatsızlar. Fakat iş adım atmaya gelince bir şey yapmıyorlar." dedi. 

ABD'nin petrol ambargosunu uygulamaya koymasının ardından muafiyet tanıdığı 8 ülkeden Çin, Hindistan, Türkiye, Japonya ve Güney Kore'nin İran'dan petrol aldıklarını fakat bu sürede Yunanistan, İtalya ve Tayvan'ın alımı durdurduğunu aktaran Zemani Niya, "Bu süre içerisinde ülkenin tüm imkanlarını seferber ettik ve Gri Pazar'da petrol sattık. Buna kaçak denmez. Bu, adil ve hukuki olmadığına inandığımız yaptırımlara karşı koymaktan ibarettir." ifadelerini kullandı. 

"TRUMP'A DAHİ PETROL SATARIZ" 

Söz konusu yaptırımların petrol piyasasında şeffaflığı ortadan kaldıracağına ve bu alanda yolsuzluğun baş göstermesine neden olacağına işaret eden Zemani Niya, "Eğer biz petrol satışında yeterli indirimi yaparsak, ABD Başkanı Donald Trump'a dahi petrol satarız." şeklinde konuştu. 

"Grey market" veya "Paralel ithalat" olarak bilinen "Gri Pazar", resmi ithalatçıların bilgisi dışında, ürünün, bireysel olarak herhangi bir ülkeden ithal edilerek satılması anlamına geliyor. 

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