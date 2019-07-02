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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.07.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

İran OPEC'in petrol üretimini kısma kararından muaf tutuldu

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İran OPEC'in petrol üretimini kısma kararından muaf tutuldu

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene "İran daha önce olduğu gibi petrol üretimi kısıntısından muaf tutuldu" dedi.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 176. OPEC Olağan Toplantısı sonrası İran medyasına konuştu. 
Toplantıda İran'ın taleplerinin karşılandığını dile getiren Zengene, "İran daha önce olduğu gibi petrol üretimi kısıntısından muaf tutuldu." dedi. 

Venezuela Petrol Bakanı ve OPEC Konferansı Başkanı Manuel Quevedo, dün toplantı sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, geçen yıl aralık ayında alınan OPEC ve OPEC dışı bazı ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararının 9 ay daha uzatıldığını duyurmuştu. 

Quevedo, "(Petrol üretimini azaltma kararını) 9 ay uzatma kararı aldığımızı memnuniyetle açıklamak isterim." ifadesini kullanmıştı. 

Buna göre günlük 1,2 milyon varillik üretim kesintisi öngörülüyor. 

ABD yönetimi, geçen yıl mayıs ayında nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koymuştu. 

OPEC verilerine göre, İran'ın geçen yıl mayıs ayındaki ham petrol üretimi günlük 3 milyon 829 bin varilken bu yıl mayıs ayına gelindiğinde bu rakam 2 milyon 370 bin varile geriledi. 

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