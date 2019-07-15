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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
15.07.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

İran Merkez Bankası’nda "altına dayalı kripto para birimi" hazırlığı

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İran Merkez Bankası’nda "altına dayalı kripto para birimi" hazırlığı

İran Merkez Bankası (CBI) altına dayalı bir kripto para birimini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

İran merkezli Mehr News'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cuma günü Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin hayranı olmadığı açıklamasının ardından İran merkezli bir bilgi ve telekomünikasyon şirketi FANAP'ın CEO'su Shahb Javanmardi, CBI'ın fiyatı altına dayalı bir kripto para oluşturulmasını onayladığını söyledi.

Javanmardi, İran'ın kripto para birimi altına dayalı fakat işlevi dış rakiplerle aynı. Yerel olarak şifrelenen paranın İran bankalarındaki dondurulmuş kaynakların kullanımını kolaylaştırması hedefleniyor dedi.

Söz konusu haberde, CBI'in kendi kripto para birimini piyasaya sürme kararının ülkedeki bütün özel kripto para birimleri şirketlerinin hizmet vermesini yasaklama kararının ardından geldiği belirtilirken, Bitcoin'in İran'daki durumu ise belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Javanmardi, İran hükümetine Bitcoin üzerindeki baskıyı artırma çağrısı yaparken, otoriteler geçen ay İran'ın Yezd bölgesinde binin üzerinde Bitcoin madencilik teçhizatı ele geçirmişti. 

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