Irak’a suyu Türkler taşıyacak
Türkiye ile Irak arasında imzalanan su alanındaki mutabakat zaptı onay için Meclis’e gönderildi.
Mutabakat zaptına göre Irak’taki sulama, içme suyu şebekeleri ve arıtma tesislerinin inşası ile sulama ve drenaj kanallarının temizlenmesine yönelik açılacak ihalelere Türk şirketleri de davet edilecek. Türk şirketleri, bu projelere müteahhitlik hizmetlerinin yanı sıra malzeme ve donanım da sağlayacak. İki ülkenin su işleri bakanlıkları arasında imzalanan mutabakat zaptında, Fırat ve Dicle’de su kaynaklarını yönetimine ilişkin ortak projeler konusunda işbirliğinin daha da geliştirileceği vurgulanarak şöyle denildi: “Türkiye, talep edilmesi halinde projenin planlanması ve hazırlanmasının yanı sıra sulama sistemlerinin modernizasyonu için de gerekli teknik yardımı sağlayacak. Sulama şebekeleri, içme suyu şebekeleri ve arıtma tesislerin inşası ile sulama ve drenaj kanallarından rütubatın temizlenmesine yönelik açılacak ihalelere Türk şirketleri de davet edilecek. Irak’ta ihale yoluyla yaptırılacak işlerde Türk şirketleri yer alabilecek ve gerekli müteahhitlik hizmetlerini, malzemeyi ve donanımı sağlayabileceklerdir.”
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