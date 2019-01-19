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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Turan YILMAZ/ANKARA
19.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Irak’a suyu Türkler taşıyacak

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Irak’a suyu Türkler taşıyacak

Türkiye ile Irak arasında imzalanan su alanındaki mutabakat zaptı onay için Meclis’e gönderildi.

Mutabakat zaptına göre Irak’taki sulama, içme suyu şebekeleri ve arıtma tesislerinin inşası ile sulama ve drenaj kanallarının temizlenmesine yönelik açılacak ihalelere Türk şirketleri de davet edilecek. Türk şirketleri, bu projelere müteahhitlik hizmetlerinin yanı sıra malzeme ve donanım da sağlayacak. İki ülkenin su işleri bakanlıkları arasında imzalanan mutabakat zaptında, Fırat ve Dicle’de su kaynaklarını yönetimine ilişkin ortak projeler konusunda işbirliğinin daha da geliştirileceği vurgulanarak şöyle denildi: “Türkiye, talep edilmesi halinde projenin planlanması ve hazırlanmasının yanı sıra sulama sistemlerinin modernizasyonu için de gerekli teknik yardımı sağlayacak. Sulama şebekeleri, içme suyu şebekeleri ve arıtma tesislerin inşası ile sulama ve drenaj kanallarından rütubatın temizlenmesine yönelik açılacak ihalelere Türk şirketleri de davet edilecek. Irak’ta ihale yoluyla yaptırılacak işlerde Türk şirketleri yer alabilecek ve gerekli müteahhitlik hizmetlerini, malzemeyi ve donanımı sağlayabileceklerdir.”

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