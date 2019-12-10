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GeriEkonomi Irak, İran'dan aldığı 17 tarım ürününün ithalatını yasakladı
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Ekonomi
AA
10.12.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

Irak, İran'dan aldığı 17 tarım ürününün ithalatını yasakladı

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Irak, İran'dan aldığı 17 tarım ürününün ithalatını yasakladı

Irak yönetimi, İran'dan aldığı 17 tarım ürününün ithalatına yasak getirdi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın İran Tarım Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Bağdat yönetimi ülke içindeki üretimin yeterli olduğu
gerekçesiyle bazı tarım ürünlerinin ithalatına yasak getirdiğini İranlı yetkililere iletti.

Buna göre Irak, İran'dan aldığı domates, salatalık, elma, patlıcan, havuç, marul, mısır, hurma, karpuz, kavun, sarımsak, soğan, kabak, karnabahar, nar, lahana, hünnap olmak üzere 17 tarım ürününün ithalatını yasakladı.

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