İplikte 3.5 milyon dolarlık yatırım

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Şebnem TURHAN
03.04.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

İplikte 3.5 milyon dolarlık yatırım

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İplikte 3.5 milyon dolarlık yatırım

İplik sektörünün en büyükleri arasında bulunan Biteks İplik, yatırım kararı aldı. 3.5 milyon dolarlık yatırım kapasiteyi ve yıllık ciroyu bu yıl yüzde 12’yi artıracak.

OSMANİYE’de kurulu ve iplik sektörünün en büyükleri arasında bulunan Biteks İplik polyester ve pamuk ipliğinde pazar payını arttırmak ve artan müşteriİplikte 3.5 milyon dolarlık yatırım
taleplerini karşılamak için 2018 yılının ilk yarısında polyester ipliği üretim hattına 2 milyon 247 bin doları, pamuk ipliği üretim hattına 1 milyon 243 bin dolar olmak üzere toplamda 3 milyon 490 bin dolar makine ve teçhizat yatırımı yapma kararı aldı.

CİROYU ARTIRACAK

Biteks İplik’in yüzde 21.14’üne sahip olan Bilici Yatırım ve Sanayi’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada “Yapılacak olan bu yatırımlarını üretim kapasitesi ve yıllık ciroya etkisi 2018 yılı için yüzde 12, diğer yıllar için yüzde 25 seviyesinde olacaktır. Yatırımın finansmanının yarısı öz kaynaklardan diğer yarısı için ise uzun vadeli kredi kullanılarak karşılanması planlanmaktadır” denildi.

Biteks İplik, 30 bin metrekare kapalı alanda 40.944 iğlik ring ve 72 iğlik airjet makine parkuruyla günlük yaklaşık 20 ton üretim kapasitesi ile sektörünün en büyükleri arasında.

 

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