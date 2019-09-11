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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
11.09.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

iPhone'da 'Pro' dönem

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
iPhone'da 'Pro' dönem

Apple son model telefonları olan iPhone 11, iPhone Pro ve iPhone Pro Max'i tanıttı. Yenilenen iPhone'larda birçok yeni özellik ve bataryanın güçlü olması dikkat çekti.

Apple, teknoloji dünyasının büyük merakla beklediği yeni iPhone modellerini tanıttı. Dün şirketin ABD’deki merkezi olan Apple Park içindeki Steve Jobs Theather’da düzenlenen etkinlikte tanıtılan yeni iPhone’lar 3 farklı modelle geldi. Bu modeller, ‘iPhone 11’, ‘iPhone 11 Pro’ ve ‘iPhone 11 Pro Max’ oldu. Apple’ın iPhone’larda ‘Pro’ modellerine geçmesi güne damgasını vurdu. Hem kamera hem de performans özellikleriyle dikkat çeken iPhone 11 Pro modelleri, fotoğraf ve video açısıdan yeni bir dönemi başlatıyor. Bu döneme iPhone’larda profesyonel fotoğrafçılık dönemi diyebiliriz. Çünkü iPhone 11 modellerinin arkasında 3 kamera var. Bu kameralar, 12 megapiksel geniş açı, 12 megapiksel telephoto, 12 megapiksel ultra geniş açı olarak yer alıyor. Özellikle geniş açılı kameranın gelmesi iPhone’lardaki fotoğrafçılık deneyimini bir adım öteye taşıyor. Daha geniş bir kare yakalamak isteyenler, tek bir dokunuşla geniş açı lense geçerek istedikleri kadrajı yapabiliyor. Ayrıca modellerin gece moduna da sahip olması yenilikler arasında.

iPhoneda Pro dönem


TEK BASIŞTA 7 KARE

Yakanan görüntüler, Apple’ın makine öğrenimini daha fazla öne çıkardığı A13 Bionic çipinden geçiriliyor. Fotoğraf çekme tuşuna basıldığında 7 kare yakalanıyor. Bu karelerin ikisi basmadan önce, dördü bastıktan sonra, biri ise bastıktan sonra çekiliyor. 1 trilyon işlem yapabilen Bionic çipte işleniyor. En detaylı görüntülerin yakalanabilimesi için her pikseldeki detay çip tarafından inceleniyor. En doğru renkler ve kontrast yakalandıktan sonra kullanıcılara sunuluyor. Ve bu işlem göz kapayıp açmaktan daha hızlı gerçekleşiyor. Apple yetkilileri bunu ‘fotoğrafçılığın matematiği’ olarak ifade ediyor. Buna ek olarak iPhone 11 Pro modelleri, fotoğrafçılığın yanı sıra video konusunda da fark yaratıyor. Üçlü kameralar, genişletilmiş dinamik aralık (HDR) ve sinematik video stabilizasyonuyla 4K videolar kaydedebiliyor. Kullanıcılar bu üç kamera arasında kolaylıkla geçiş yapabiliyor. İşitsel Zoom özelliği de sesi video kareleriyle eşleştirerek daha dinamik bir ses elde edilmesini sağlıyor.

5 SAAT DAHA UZUN ŞARJ

Buna ek olarak iPhone Pro modellerinde yeni bir OLED ekran olan yeni ‘Super Retina XDR’ yer alıyor. Bu yeni teknolojinin en büyük farkı ise parlaklıkta ve siyahların daha siyah olması. Bu da izlenen filmlerden veya oyunlardan alınan deneyimi üste çıkarıyor. Yeni ekran teknolojisi ve A13 Bionic çip sayesinde şarj ömrü iyileştirilmiş durumda. Paylaşılan bilgilere göre iPhone 11 Pro, iPhone Xs’e göre 4 saat, iPhone 11 Pro Max ise iPhone Xs Max’e göre 5 saat daha fazla şarj ömrüne sahip.

GİRİŞ SEVİYESİNİN GÜÇLÜSÜ OLABİLİR 

iPhone’ların giriş seviyesi modeli, bu yıl iPhone Xr yerine ‘iPhone 11’ oldu. Liquid Retina teknolojili 6.1 inçlik bir ekranı olan modelin en büyük farklı kamerada. Xr modelini tek kamerayla sunan Apple, bu kez giriş seviyesinde çift kamera kullanıyor. 12 megapiksel geniş ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kameralarıyla dikkat çekiyor. Bu sayede kullanıcılar daha geniş açılı görüntüler yakalayabilecek. Gece modu’nun gelmesi dikkat çeken detaylar arasında. Bu modelin ABD’deki satış fiyatı 699 dolardan başlayacak. Fiyat ve özellikler bakımında iPhone 11’in giriş seviyesi iPhone modelleri arasında rekabeti üst seviyeye çıkaracağını söyleyebiliriz.

APPLE TV+ FİYATIYLA ŞAŞIRTTI

Etkinlikte en çok  alkış alan konulardan biri Apple TV+ oldu. Dizi, film ve TV şovlarının aylık üyelik bazlı bir platform olan Apple TV+’ın aylık ücreti 4.99 dolar olarak açıklandı. Bu fiyatın, rekabet dengesini değiştireceğini söyleyebiliriz. İlk yapım, 1 Kasım’da 100’den fazla ülkede yayınlanacak. Ayrıca Apple’ın cihazlarından alanlara ücretsiz 1 yıllık abonelik hediye edilecek.

EKRANI ARTIK HEP AÇIK

Apple’ın etkinliğinde Apple Watch’un yeni modeli Series 5 tanıtıldı. Modelin dikkat çeken tarafı hep açık ekrana sahip olması. Buna ek olarak pusula özelliği ve uluslararası acil arama yapılabilmesi Apple Watch Series 5’in öne çıkan özellikleri arasında.


Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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