iPhone’a kur zammı
DÖVİZ kurlarının artışından sonra gözlerin çevrildiği akıllı telefon fiyatlarında ilk ciddi artış geldi. Teknoloji devi Apple, geçen yıl satışa çıkardığı akıllı telefon modellerine yüzde 20 civarında zam gerçekleştirdi.
Zamlardan önce 6 bin 099 TL‘ye satılan iPhone X 64 GB’lık modeli zam ile 7 bin 499 TL‘ye çıktı. 256 GB’lık versiyon ise yeni zam ile tam 8 bin 599 TL’ye ulaşmış durumda.
Apple’ın diğer akıllı telefonu iPhone 8 modelleri de zamdan kurtulamadı. Daha önce başlangıç fiyatı 4 bin 199 TL olan iPhone 8, şu an 5 bin 199 TL‘ye kadar ulaştı. Zamdan önce 4 bin 799 TL‘ye satılan iPhone 8 Plus ise 5 bin 899 TL‘ye çıktı.
Apple’ın bilgisayar modelleri Mac’lerde zamlanan ürünler arasında girdi. MacBook’un satış fiyatı zamdan önce 6 bin 299 TL’den başlarken, zamdan sonra bu rakam 7 bin 699 TL’ye kadar çıktı. Daha yüksek performans sunan MacBook Pro modelleri ise 6 bin 299 TL’den 7 bin 699 TL’ye kadar çıktı.
Apple markalı aksesuarlar da aynı şekilde zamdan olumsuz etkilendi. Eskiden 899 TL’ye satılan kablosuz kulaklık AirPods‘da yeni zam ile beraber 999 TL’ye kadar çıktı.
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