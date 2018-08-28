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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ahmet CAN
28.08.2018 - 23:16, Son Güncelleme:

iPhone satışları tepetaklak

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
iPhone satışları tepetaklak

Türkiye’de en çok satan akıllı telefon modellerinden biri olan iPhone’un satışları, son dönemde boykot çağrıları, döviz kurlarındaki artış ve yeni model beklentileriyle tepetaklak oldu. Paylaşılan bilgilere göre son iki ayda satışlardaki düşüş yüzde 60-65’i buldu.

SON dönemde döviz kurlarındaki artış ve Türkiye piyasasındaki dalgalanmalar, teknoloji ürünlerini ve özellikle de iPhone satışlarını etkiledi. Tek başına Türkiye’de en çok satan akıllı telefon modellerinden biri olan iPhone’un satışları sektöre yakın kaynaklardan aldığımız bilgilere göre son 2 ayda yüzde 60-65 arasında geriledi. Peki satışlardaki bu düşüşün sebepleri neler?

1- ZAM GELDİ, BİR DAHA GELECEK:

Türkiye’de iPhone satışlarının düşmesinin en büyük sebeplerinin başında tahmin edilebileceği gibi doların artışıyla gelen zamdan kaynaklanıyor. Bir örnek üzerinden gidelim. iPhone X 2017 Aralık’ta satışa çıkmıştı. O günkü doları kuru 3.85 TL civarındaydı. iPhone X’in satış fiyatı ise 6 bin 99 TL idi. İlk zam 13 Temmuz ayında geldi ve modelin fiyatı 7 bin 499 TL’ye yükseldi. Yani yüzde 23’lük bir zam söz konusu. Bu tarihte dolar kuru ise 4.85 civarına yükseldi. Dolardaki artış ise yüzde 26. Başka bir deyişle Apple doların artışından daha azını zam olarak iPhone X’e yansıttı. Peki bundan sonra neler olur? Sektörden aldığımız bilgilere göre Apple’ın iPhone stokları tükenmiş durumda değil. Stoklar tükendiğinde zamlar yeniden gündeme gelecek. Temmuz ayındaki dolar kurunun yüzde 28 artarak şu anda 6.21 TL’ye ulaşması sonucu 7 bin 499 TL olan iPhone X’in en az 1850 TL zamlanması ve 9 bin TL’nin üzerine çıkması anlamına geliyor.

2- BOYKOT ÇAĞRISI:

iPhone satışlarının düşmesindeki etkenlerden biri ABD ile yaşanan siyasi ve ekonomi gerginlik sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın boykot çağrısı oldu. Bazı vatandaşlar yerli ve yabancı diğer markaların akıllı telefon modellerine geçmeye başladı. Bunun satışlara olumsuz etkisi olabileceği tahmin ediliyor. Boykot çağrısının olası etkilerinin daha çok eylül ayında açıklanacak satış rakam görülmesi bekleniyor. Elinde iPhone stoğu bulunan bayiler, bu telefonları satmak istiyor. Özellikle 48 aya kadar kontratlı satışların 1 Eylül’e kadar devam etmesi bekleniyor.

3- YENİ İPHONE BEKLENTİSİ:

Apple, yeni akıllı telefonlarını ve diğer yeniliklerini genellikle eylül ayının ikinci haftasında ABD’nin San Francisco şehrindeki merkezinde tanıtıyor. Dünyanın her yerinden basın mensuplarının katıldığı bu etkinde tanıtılacak cihazların söylentileri şimdiden çıkmaya başladı. 3 farklı modelle iPhone’ları çeşitlendirecek Apple’ın yeni teknolojilerini de sunması bekleniyor. Bu da akıllı telefon kullanımının yüksek olduğu Türkiye’deki kullanıcıları yeni iPhone modellerini beklemeye sevk ediyor. Hatta Apple’ın mağazasını ziyaret ettiğimizde müşterilerin yeni iPhone’lar çıktığında daha önceki modellerin ne kadar eskiyeceğini sorması da tüketicilerin bu tedirginliğini ortaya çıkarıyor.

 

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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