iPhone 11 bugün tanıtılacak! Türkiye'de hangi fiyattan satılacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriiPhone 11 bugün tanıtılacak! Türkiye'de hangi fiyattan satılacak
GeriEkonomi iPhone 11 bugün tanıtılacak! Türkiye'de hangi fiyattan satılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
10.09.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

iPhone 11 bugün tanıtılacak! Türkiye'de hangi fiyattan satılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
iPhone 11 bugün tanıtılacak! Türkiye'de hangi fiyattan satılacak

Teknoloji dünyası Apple'ın iPhone 11 tanıtımına odaklandı. Akıllı telefon dünyasında trendi belirleyen cihaz olarak bilinen iPhone'lara ilişkin yeni fiyatları ABD basını sızdırdı.

Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple yeni telefon modeli olan iPhone 11’i bugün tanıtacak. Tanıtıma saatler kala ABD basını telefonun fiyatına ilişkin bilgileri sızdırmaya başladı.

Resmi olmasa da iPhone 11 modelinin fiyatının vergiler dahil 10 bin lira olması beklentiler dahilinde bulunuyor.

iPhone 11 Pro modelinin fiyatının 12 bin lira (yaklaşık 2100 dolar), iPhone 11 Pro Max modelinin fiyatının da 14-18 bin lira (yaklaşık 3130 dolar) arasında değişeceği belirtiliyor.

iPhone 11 6.1 inçlik LCD ekrana sahip olacakken iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max’in 5.8-6.5 inçlik OLED ekranla piyasaya sürülecek.

Yeni iPhone'ların Türkiye'ye gelmesiyle birlikte iPhone XR ve iPhone XS modellerinde fiyatların düşeceği tahmin ediliyor.

iPHONE 11’İN ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Yeni iPhone'ların en dikkat çekici özelliği iletişimde çığır açacak olan 5G teknolojisini destekleyecek olması. Filmleri internet hızınızın desteklemesi halinde saniyeler içinde telefonunuza indirebileceksiniz.

Yeni kamera sistemi ile birlikte iPhone 11 kullanıcısının, fotoğraf çekme isteğini sezebileceği söylentiler arasında yer alıyor.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (10.09.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Herkes yanlış bilgilendi! İşin aslı ortaya çıktı... İkinci el otomobil alacaklar dikkat
iPhone 11 bugün tanıtılacak! Türkiye'de hangi fiyattan satılacak
Volkswagen'den radikal karar! Logosunu resmen değiştirdi
THY'den Güney Avrupa'da indirim kampanyası