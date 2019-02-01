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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
01.02.2019 - 14:18, Son Güncelleme:

İnternetten sipariş etti! Paketi açınca şoke oldu

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Uşak’ta internetten 200 TL’lik araç teybi siparişi veren vatandaş, gelen kutu karşısında şok oldu. Kutudan 10 TL’lik kolonya ve krem çıktı. 

Uşak’ta yaşayan Süleyman Arıkan isimli vatandaş, Facebook içinde bir uygulamadan geçen hafta arabası için bir teyp siparişi verdi. Bekleyişin ardından 5 gün sonra kapıda ödeme seçeneği ile kargosu eline ulaştı. Kargoyu açıp ödemeyi öyle yapmak isteyen Arıkan’a kargo çalışanı bunun mümkün olmadığını söyledi ve ödemeyi alarak ayrıldı. Kutuyu açan Süleyman Arıkan oto teybi yerine kolonya ve kremi görünce neye uğradığını anlamadı. Ürünü aldığı kişiye mevcut telefonla uluşamayan Arıkan sosyal medya üzerinden irtibat kurdu, fakat kendisiyle dalga geçildiğini anlayınca soluğu Tüketici Hakem Heyetinde aldı.

İnternetten sipariş etti Paketi açınca şoke oldu

Süleyman Arıkan başından geçenleri İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine şöyle anlattı:    

"Facebook üzerinde bir uygulamadan aradığım ürün reklamı geldi. Fiyatı da normale göre baya düşüktü. Satan kişiyle görüşmeler sağladım ve kapıda ödemeli sipariş verdim. Ürün geldi kutuyu açtım, içinde kolonya ve krem çıktı. Satıcıya görüştüğümüz telefon üzerinden ulaşamadım. Düpedüz dolandırıldım. Şikayette bulunmak üzere Tüketici Haklarına gittim dilekçemi verdim. Ben böyle bir hata yaptım ve dolandırıldım. Buradan başkalarının dolandırılmaması için uyarıda bulunmak istedim. Güvenilir ve bilinirliği olamayan yerlerden alışveriş yapmasınlar. Kargo firmaları da bu tür teslimatlarda ödemeyi almadan kutuyu açtırmıyor. Oradaki boşluktan da bu tür dolandırıcılara fırsat doğuyor. Beni dolandıran kişi halen farklı bir telefon numarası ile yine aynı ürünü satmaya devam ediyor."

İnternetten sipariş etti Paketi açınca şoke oldu

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