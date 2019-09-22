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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
22.09.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

İnternetten satış yaptı! Hayatının pişmanlığını yaşadı

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İnternetten satış yaptı! Hayatının pişmanlığını yaşadı

Antalya’da bir vatandaş, ilk defa ticaret yaptığı internette dolandırıcıların kurbanı oldu. Vatandaş, satılığa çıkardığı kamyonetini EFT dolandırıcılığı yöntemiyle başkalarına kaptırdığını söyledi.

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi’nde turizm ve çiftçilikle uğraşan 2 çocuk babası Erdoğan Akça (47), yeni araç almasından dolayı kamyonetini internette 34 bin liradan satılığa çıkardı. Ardından H.G. isimli bir talipli, kamyoneti alacağını ve ilandan kaldırmasını söyledi. Görüşme sonrası H.G., ‘Aşçıyım ve iş yerinden çıkamıyorum. Eniştemi göndereceğim’ diyerek Akça’nın yanına E.O. isimli şahsı gönderdi. 27 Ağustos Salı günü Muğla’nın Fethiye ilçesinde saat 16.30 gibi buluşan Akça ve E.O., pazarlığın ardından 28 bin 500 TL’ye anlaştı. Anlaşma sonrası H.G., iddiaya göre saat 17.00 sıralarında parayı Akça’nın hesabına gönderdiğini ve eniştesi olarak tanıttığı E.O.’nun cep telefonuna dekontu attığını söyledi. Dekontu E.O.’nun cep telefonundan gören Akça, paranın sabah hesabına geçileceğini duyunca notere giderek aracın satışını gerçekleştirdi. Sabah uyandığında bankayı arayarak hesabını kontrol eden Akça, paranın hesabına geçmediğini öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Dolandırıldığını anlayan Akça, savcılığa giderek şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

İnternetten satış yaptı Hayatının pişmanlığını yaşadı
“OYALAMA TAKTİKLERİNE GEÇTİLER”

İkinci aracını aldıktan sonra 17 yıllık aracını satmak için bir siteye ilan verdiğini ifade eden Erdoğan Akça, yaşadıklarını şöyle anlattı:
“Birisi gerçek alıcı gibi karşıma çıktı. Siteye verdiğim ilanı kaldırmamı istedi. Bende kaldıramayacağımı söyledim. 'Araç tam bana göre' dedi. Araca talip olduğunu söyledi. Aracın fiyatını 34 bin 450 TL yazmıştım, 28 buçuk TL’ye anlaştık. Bana, 'Ben aşçıyım gelemeyeceğim, eniştemi gönderiyorum' dedi. Eniştesi geldi. 'Fırında çalışıyor geç çıkıyor. Anca akşamüzeri 4 buçuk, 5 gibi Fethiye’de olur' dedi. Saat 5 gibi buluştuk. Araca baktı, parayı sorduğumda hesabıma EFT yöntemiyle atacaklarını söyledi. IBAN numaramı gönderdim. 'Hesap numaran yanlış' dediler. Oyalama taktiklerine geçtiler” ifadelerini kullandı.

İnternetten satış yaptı Hayatının pişmanlığını yaşadı
“HESAPLARIMA BLOKE KOYMUŞLAR, AVUKATIM DURUMU ÇÖZECEK DEDİ”

EFT için bankayı aradığını kaydeden Akça, paranın hesabına geçmediğini belirtti. Hesabında parayı göremeyince aracın alıcısını aradığını dile getiren Akça, “Adamı aradım, parayı hesabıma yatırdığını söyleyerek beni ikna etmeye çalıştı. Son dakikaya kadar imzayı atmadık. 'Sabah saat 9 gibi EFT ile para gelecek' dedi. Saat 9 oldu para yine yatmamıştı ve ben yine adamı aradım. Bana, 'Hesaplarıma bloke koymuşlar, avukat bu durumu çözecek. Ben imza atamıyorum' dedi. Araba ikinci şahıslara geçene kadar oyalamaya geçti” diye konuştu.

Dolandırıldığını anlayarak hemen jandarmaya başvurduğunu kaydeden Erdoğan Akça, adli süreç başlattığını söyledi.

İnternetten satış yaptı Hayatının pişmanlığını yaşadı
“İNTERNETE GÜVENİM KALMADI”

Akça, “Adamlar beni arıyorlar, mesaj atıyorlar. Küfür ve tehdit amaçlı söylemleri var. O araç 17 yıllık aracımdı, emeğimdi. Helal para varken neden haram parayla uğraşayım? Aracımın teslim edilmesini istiyorum. İlk defa internetten böyle bir şey yaptım, pişman oldum. Gerçek alıcı olsaydı daha güzel olurdu. İnternete güvenim kalmadı” dedi.

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