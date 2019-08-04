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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
04.08.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

İnternetten satış arttı, terminallerde yığılma azaldı

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İnternetten satış arttı, terminallerde yığılma azaldı

Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesinde şehir dışına gidecek vatandaşların biletlerini internet üzerinden alması otobüs terminallerinde yaşanan yığılmaların azalmasını sağladı.

Biletlerini internet üzerinden tedarik eden yolcuların sayısı gün geçtikçe artıyor, buna bağlı olarak otobüs terminallerinde bayramlardaki yığılmalar ise önemli ölçüde azalıyor. Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminaline uğrayarak vakit kaybetmek istemeyen vatandaşlar, biletlerini internet üzerinden alıyor. Firma, saat, yer ve özellik bakımından olanakların da geniş olduğu internet satışları, hem firma yetkililerini hem de seyahat edecek vatandaşları rahatlatıyor. Biletlerini internet üzerinden alan vatandaşların sayısı arttıkça otobüs terminallerindeki bayram öncesi yığılmalar da bitme noktasına geldi.

49 yıldır yazıhane işleten Ali Ulvi Büyükkıdan, terminallerde eski bayramların artık tarih olduğunu söyleyerek, "Bayramlarda biz eskiden bütün hatlara en az birer ilave sefer koyardık. Hatta bir tane değil, bazen ikişer tane. Ama şimdi öyle bir durum söz konusu değil, vatandaş artık internetten ayarlıyor her şeyini, ek sefere eskisi kadar gerek kalmıyor. Yığılma pek yaşanmadığından ilave sefer yapılmasına gerek kalmıyor. Otobüs, firma, sefer sayısı çok; onun için otogarda eski bayramlar yok. Ben bu bayram bilet bulamadım diyenler masal anlatıyor" ifadelerini kullandı.

Büyükkıdan, biletler internetten tedarik edilse bile yolcuların yerlerini, saatlerini, peronlarını onaylatmak için bilet alındıktan sonra yazıhaneleri aramalarını önerdi.

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