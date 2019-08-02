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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.08.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

İnternetten otel rezervasyonu yapanlar dikkat! Dolandırılmış olabilirsiniz

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Kurban Bayramı tatili öncesinde dolandırıcılar otellerin internet sitelerini taklit ederek tatil satmaya başladı. Mağdur olmamak için internetten arama yaparken dikkat edilmesi gerekiyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, tüketicilerin mutlaka bilinen ve marka değeri olan tur operatörlerinden tatillerini ayarlamalarını tavsiye ederek, "Otellerden alacaklarsa da mutlaka bizzat iletişime geçerek teyit etmelerini öneriyorum." dedi.

Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turizmde sevindirici bir hareketliliğin yaşandığını söyledi. 

Türkiye'nin turist sayısı açısından rekora doğru koştuğunu vurgulayan Atmaca, tatil dolandırıcılarının bu güzel tabloya gölge düşürdüğünü ifade etti. 
Dolandırıcıların turizm sektörünü de hedef aldığına dikkati çeken Atmaca, şunları kaydetti: 

"Hareketli bir sezon yaşıyoruz. Antalya'da 16 milyon, ülke genelinde ise 50 milyon turist hedefini gerçekleştirmek üzereyiz. Ancak tatil dolandırıcıları nedeniyle sıkıntılar yaşanıyor. En son geçen hafta bir mağduriyet oldu. Otellerin web sayfaları kopyalanarak, yeni bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Bunun örnekleri de çoğalmaya başladı. Bir gece operasyonunda insanlar mağdur ediliyor. Tatil için para yatırmışsınız, otele geliyorsunuz ama rezervasyonunuz yok. Çünkü siz o gece kurulan bir internet sayfasından tatilinizi almışsınız, bizim ise bu tatilden haberimiz yok." 

Bu tür olayların ülkeye ve otellere zarar verdiğini anlatan Atmaca, "Tüketici parasını ödemiş, tatil yapmak istiyor, otel de para almamış, rezervasyondan haberi olmadığını söylüyor. Burada çıkan hengameyi düşünebiliyor musunuz? Bu durumdan diğer turistler de zarar görüyor, otelin de ülkenin de imajı zedeleniyor." diye konuştu. 

"BİLİNEN VE MARKA DEĞERİ OLAN TUR OPERATÖRLERİNİ TERCİH EDİN"

Tatilcileri daha uyanık olmaları konusunda uyaran Atmaca, güvenli bir tatil yapmaları için mutlaka internette arama motorunda yazılı adresi çok iyi kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. 

Bir harf hatası nedeniyle çok büyük dolandırıcılık olaylarının yaşandığına değinen Atmaca, arama motorlarında aranan isimlerin harfi harfine kontrol edilmesinin önemine işaret etti.

Tüketicilerin mutlaka bilinen ve marka değeri olan tur operatörlerinden tatillerini ayarlamalarını tavsiye ediyorum. Otellerden alacaklarsa da mutlaka otellerle bizzat iletişime geçerek teyit etmelerini öneriyorum." diyen Atmaca, tatilcilerin, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne bağlı seyahat acentesi belgesi olan firmaları tercih etmeleri uyarısında bulundu. 

Atmaca, tatil dolandırıcılarına yönelik kendilerinin de çalışma yaptıklarını, gerekli önlemleri aldıklarını sözlerine ekledi. 

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