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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
24.05.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

İnternette görüp, yapmayı öğrendi! Şimdi geçim kaynağı oldu

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İnternette görüp, yapmayı öğrendi! Şimdi geçim kaynağı oldu

TOKAT’ta Burak Gönültunç’un (30), internetteki videolardan izleyip yapmayı öğrendiği Tayland usulü dondurma, geçim kaynağı oldu. Gönültunç’un açtığı tezgahta dondurmaya ilgi yoğun oldu.

Bir alışveriş merkezindeki mağazada 5 yıldır satış danışmanı olarak çalışan Burak Gönültunç, sosyal medyada gördüğü Tayland usulü rulo dondurmaya merak sardı.

İnternette görüp, yapmayı öğrendi Şimdi geçim kaynağı oldu
İzlediği videolardan esinlenen Gönültunç, bir yıllık araştırmanın ardından bu ürünü yapmaya karar verdi. İş yerinden ayrılan Burak Gönültunç, Antalya'ya giderek dondurma yapımında kullanılan dolabı satın aldı. Dolabı ilk aldığı yerde deneme yapan Gönültunç, bu işi yapabileceğine inanarak Tokat'a getirdi.
İnternette görüp, yapmayı öğrendi Şimdi geçim kaynağı oldu
Kent merkezindeki Şehitler Parkında tezgah açan Gönültunç, dondurmanın yapılışını internette gördüğünü ve dikkatini çektiğini söyledi. Gönültunç, ”Oradaki videoları izleyerek kendim yapabilir miyim diye düşündüm. Tamamıyla internetten gördüğüm şekliyle bu işi yapıyorum. Makineyi almak için Antalya’ya gittim. 
İnternette görüp, yapmayı öğrendi Şimdi geçim kaynağı oldu
Bir gün de orada çalıştım, yapabiliyor muyum diye. Videoda izlediğim şekilde oluyor mu diye. İlk yaptığımda olmadı, moralim bozuldu. ’Ben bunu yapacağım’ dedim, kendimi motive ettim. İkinci yaptığımda oldu, sonraki yaptıklarımda ise daha iyi oldu. Tayland usulü dondurma burada olmadığı için görenler ’waffle mı yapıyorsunuz’ diye soruyorlar. Ne yaptığımı merak ediyorlar. Ben de burada dondurma yaptığımı anlatıyorum” dedi.
İnternette görüp, yapmayı öğrendi Şimdi geçim kaynağı oldu
’MÜŞTERİNİN SEÇTİĞİ MEYVELERDEN YAPILIYOR’

Tayland usulünün külahta satılan dondurmalardan farklı olduğunu belirten Gönültunç, ”Diğer dondurmalardan farkı burada müşterinin kendi seçtiği meyvelerden yapılıyor olması. Seçilen meyveleri alıyorum, temizleyip koyuyorum. 

İnternette görüp, yapmayı öğrendi Şimdi geçim kaynağı oldu
Burada müşterinin isteği doğrultusunda hazırlıyorum. Bu iş hız gerektiriyor. Çalıştığım alanın ısısı eksi 28 derece. Çok beklettiğimiz zaman donuyor. Malzemeyi dondurmadan aldığımız zaman rulo şeklini verebiliyoruz” diye konuştu.
İnternette görüp, yapmayı öğrendi Şimdi geçim kaynağı oldu
Tayland usulü dondurmanın müdavimi haline gelen müşterilerden Anıl Somuncu ise, ”Dondurma çok lezzetli, Tokat’ta ilk kez bunu görüyoruz. Her gün geliyoruz buraya. Eşimle geliyoruz. Zorla getiriyorlar beni buraya” dedi.
İnternette görüp, yapmayı öğrendi Şimdi geçim kaynağı oldu

 

 

 

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