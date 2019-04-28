İnternetle hayatları değişti

300’den fazla gönüllü eğitmen, proje katılımcılarına e-devlet ve e-nabız hizmetlerini kullanma, online bankacılık, internetten alışveriş yapma, sosyal ağları kullanma gibi temel internet kullanımının yanı sıra; işlerini internette daha geniş kitlelere tanıtma ve duyurma, satış yapma, internette bilgi edinme, haber okuma gibi internetin hayatı kolaylaştıran diğer fonksiyonlarını da öğretti. Türkiye’nin 81 ilinde yüzde 61’i kadın olmak üzere 50 bin kişiye yüz yüze internet okuryazarlığı eğitimlerinin verildiği proje ile birçok başarı hikâyesi yazıldı.

2014’ten bu yana Türkiye’deki internet kullanımının yüzde 48’den yüzde 72’ye yükseldiğini ve kadınların internet ile bilgisayar kullanım oranlarının sırasıyla, yüzde 38’den yüzde 65’e ve yüzde 39’dan yüzde 50’ye çıktığına dikkat çeken Türk Telekom CEO’su Paul Doany, “İnternetle Hayat Kolay gibi çalışmalar büyük önem taşıyor. Projenin beş yıllık süresi boyunca Türkiye’nin dijital dönüşümü kapsamında ülkenin bilgi toplumuna geçiş sürecine, elde ettiği büyük başarılar ile önemli ölçüde katkı sağlayan İnternetle Hayat Kolay projesinin yeni döneminde de kadınlara olan desteğini sürdüreceğini açıklamanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. İnternetle Hayat Kolay projesini başarıyla tamamlamamızın ardından yeni döneminde kadınların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanım kapasitelerini yeni projelerle geliştirip zenginleştirerek üretime ve istihdama katılımlarını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

DÜNYAYA AÇILAN PROJELER

E-ticaret ile tanışarak işlerini büyüten ve hatta dünyaya açılan başarılı kadınlardan bir tanesi olan Semihe Şengül, 70 yaşında iş dünyasına atıldı. İnternetle tanıştıktan sonra reçel, salça, erişte gibi kendi ürettiği ürünleri internetten satmaya başlayan Şengül, kısa süre içinde ürünlerini birçok şehre ve Amerika’ya kadar pek çok ülkeye sattı.

Şanlıurfa’da eğitimlere katılan Sıdıka Cengizer internetle tanıştıktan sonra kendi diktiği gelinlikleri Japonya dâhil olmak üzere birçok ülkeye sattı. Terziliğin yanında bitkisel kozmetik ürünlerin satışını da yapan Cengizer’in ürettiği kozmetik ürünler, Türk Standartları Enstitüsü’nden ilk helal sertifikalı bitkisel kozmetik ürün belgesi alarak büyük bir başarıya imza attı.

6 çocuk annesi olan 41 yaşındaki Sibel Sarı, oto ve halı yıkama işini internetle tanıştıktan sonra büyüttü ve diğer kadınlara iş imkânı yarattı. Sarı, bugün toplam 25 kadın çalışanıyla hem geniş kitlelere ulaşarak siparişlerini artırmış, e-devlet ve internet bankacılığı gibi uygulamalarla da işlerini düzenleyerek kolaylaştırmış durumda.

Ardahan’ın Posof ilçesi Baykent köyü Muhtarı olan Özgül Önder, köyündeki çalışmaları artık sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Köyündeki caminin fotoğraflarını paylaşarak bakım ve onarım ihtiyaçlarını köy sakinleri ile birlikte gideren Önder, vatandaşların sorunlarına e-devlet üzerinden çözüm getirildiğini de belirtti.

Manisa’nın Soma ilçesi Yırca köyünde doğal sabun üretimi yapan Nazmiye Suer, proje kapsamında aldığı eğitimler sayesinde siparişlerini artık internet üzerinden gerçekleştiriyor. Öncesinde siparişlerin takibinde sıkıntılar yaşayan Suer, aldığı eğitimler sayesinde artık işini kolaylıkla takip edebiliyor.