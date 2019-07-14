İnternete giren herkesi ilgilendiriyor! Bu tuzağa düşmeyin...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
14.07.2019 - 10:59, Son Güncelleme:

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Adli Bilişim Uzmanı ve Emekli Polis İsa Altun "Kimlik verileriniz çalınmış mı' türünden web sitelerine itibar etmeyiniz” dedi.

Adli Bilişim Uzmanı ve Emekli Polis İsa Altun, internet ve sosyal medya ortamında ‘Kimlik verileriniz çalınmış mı’ türünden açılan web sayfalarına itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. 

İnternet ortamında kullanıcıların kimlik bilgilerinin çalınmasına ilişkin Adli Bilişim Uzmanı ve Emekli Polis İsa Altun, çeşitli uyarılarda bulundu. Altun, kullanıcının bilgisi dışında işlemlerin basit olmadığını ancak kesinlikle yapılamaz manasına da gelmediğine dikkat çekerek, “Mesela çalıştığınız banka ya da GSM operatörü sizi tanımak için kimlik bilgilerinizle mümkün olabiliyor. O halde birileri sizin adınıza resmi işlemler gerçekleştirebilir. Sizin kullandığınız telefon hattının ayrıntılı faturasına ulaşabilir. Alacağı krediye sizin haberiniz olmadan sizi kefil gösterebilir, adınıza bankadan kredi çekebilir, sizin adınıza telefon hattı alabilir, ikametgah adresinizi öğrenebilir, interaktif bankacılık işlemlerinde sizin yerinize işle gerçekleştirebilir” dedi.

“BANKA HESAPLARINIZ TEHLİKEDE OLABİLİR”

Bilgilerin çalındığına yönelik tedirginliği olduğunda direk banka veya GSM şirketiyle iletişime geçilmesi gerektiğini vurgulayan Altun, “Kimlik bilgileriniz ile sizin isminize telefon hattı alınıp alınmadığını, su, elektrik, doğalgaz aboneliği yapılıp yapılmadığını e-devlet sistemine girerek öğrenebilirsiniz. Islak imzanız ve kimlik fotokopiniz olmadan bankalar vadesiz hesap açılması, kredi kartı işlemi yapılmaz ama geçmişte gerçekleşen bazı operasyonlarda bazı banka çalışanlarının bu belgeler olmadan da işlem yapması imkansız ve zor değil. Bütün bunlarda başka sizin doğum tarihiniz, doğum yerinizi bilen suç çetesi mensubu şifrenizi bulmaya çalışabilir” diye konuştu.

"‘KİMLİK VERİLERİNİZ ÇALINMIŞ MI’ TÜRÜNDEN WEB SİTELERİNE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Altun, internet ve sosyal medya ortamında sahte linklerle içerisinde virüs barındıran siteler olduğuna da işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“İnternet ortamında ya da sosyal medyada sahte linklerle ve içinde virüs barındıran sahte web siteleriyle GSM operatörü mağduru olup olmadığınızı teyit etmek için oluşturulan internet sitelerine sakın giriş yapıp bilgilerinizi vermeyiniz. Bu linkleri tıklama anında kimlik avı tuzağına düşmeyiniz. Sızan kimlikler nedeniyle, yaklaşık 50 milyon yurttaş tehlikedeyken, bir de bu sitelerden sorgulama yapmak tehlikeyi farklı bir boyuta taşıyabilir. Sorgulanan kimlik numarasıyla birlikte, kullanılan bilgisayarda kayıtlı banka ve sosyal medya hesapları şifreleri tehlikeye düşüyor. Çalınan kimlikler nedeniyle, yaklaşık 50 milyon yurttaş tehlikedeyken, bir de bu sitelerden sorgulama yapmak tehlikeyi farklı bir boyuta taşıyabilir. Sorgulanan kimlik numarasıyla birlikte, kullanılan bilgisayarda kayıtlı banka ve sosyal medya hesapları şifrelerini kaptırmamak için bu sitelere yaklaşmamak gerekiyor.”

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