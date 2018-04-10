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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.04.2018 - 15:19, Son Güncelleme:

İnternet satışlarına 'Rekabet' ayarı

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İnternet satışlarına 'Rekabet' ayarı

Rekabet Kurumunun, tüketicilerin daha fazla ürün çeşidine uygun fiyatlarla ulaşmasına imkan sağlayan yeni düzenlemesiyle internet satışlarına getirilen kısıtlamaların önüne geçilecek

Rekabet Kurumunun, tüketicilerin daha fazla ürün çeşidine uygun fiyatlarla ulaşmasına imkan sağlayan yeni düzenlemesiyle internet satışlarına getirilen kısıtlamaların önüne geçilecek. Düzenlemenin, Türkiye'nin çevre ülkelere e-ticaret yoluyla gerçekleştireceği ihracatı da artırması bekleniyor.

Rekabet Kurumu yetkililerine göre, internet satışlarının pasif satış yöntemi niteliği taşıdığının belirtilmesiyle sınırlı kalan "Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz", rekabet hukuku kurallarının internet satışları açısından yeniden değerlendirilmesi amacıyla güncellendi.

Buna göre, sağlayıcılar, dağıtıcılarının internet üzerinden ürün satışlarını engelleyemeyecek. Düzenlemeden önce, internet müşterileri ayrı bir müşteri grubu olarak tanımlanıyor, dağıtıcı ve bayilerin internet üzerinden satışları yasaklanabiliyordu. Bu yasaklamalara son verilirken, fiyat sorgulamak için bayinin internet sitesine giren müşterinin, sağlayıcının ana sayfasına yönlendirilmesi devri de kapandı. Yeni düzenlemede seçici dağıtım sistemiyle ürünlerini dağıtan marka sahiplerinin, dağıtımın niteliği ve kalitesi, marka imajı ve potansiyel etkinliği muhafaza etmeye yönelik haklarının korunması da gözetildi.

Her bayinin internetten satış hakkı var

Prensip olarak her bayinin internet üzerinden satış yapabilme hakkına sahip olması gerektiğine işaret edilen kılavuzda, internet satışlarının serbestleştirilmesine ilişkin yeni kurallar yer aldı.

Bu kapsamda, bayiler ve dağıtıcılar kendi sitelerinde ve internet satış platformlarında serbestçe faaliyet gösterebilecek. Ürün tedarikçileri, sağlayıcılar, üreticiler ve toptancılar bayilerine ya da dağıtıcılarına internet üzerinden sattıkları ürünler için daha yüksek bir fiyat uygulayamayacak, internet kanalıyla yapılan satışların oranına ilişkin kısıtlama getiremeyecek.

Öte yandan sağlayıcı, satış kanalı olarak internetin kullanımına yönelik bazı koşullar öngörebilecek. Sağlayıcı, ürünlerinin satışa sunulduğu web sitesine ilişkin kalite koşulları getirebileceği gibi, internetten alışveriş yapan tüketicilere belli hizmetlerin sunulmasını şart koşabilecek veya fiziki satış noktasına sahip olma yükümlülüğü getirebilecek. Ayrıca sağlayıcı, alıcının belirli standart ve koşullarını karşılayan "satış platformları" üzerinden satış yapmasını isteyebilecek. Öngörülecek koşulların, doğrudan veya dolaylı olarak internet satışlarının engellenmesine neden olmaması gerekecek.

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