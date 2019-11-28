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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
28.11.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

İnternet satışıyla başladı, milyonluk şirket kurdu

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İnternet satışıyla başladı, milyonluk şirket kurdu

Manisa’da, kendi işini kurma hayalinin peşinden koşan kadın girişimci Deniz Alya Eryılmaz, bebek ürünlerini internet üzerinden satarak başladığı işinde, milyonluk şirketin sahibi oldu. Tek başına başladığı işinde sürekli büyüyerek şuan 11 kişiye direk, dolaylı olarak da 25 kişiye istihdam sağlayan Eryılmaz, kadınlara asla vazgeçmemeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde evli ve bir çocuk annesi kadın girişimci Deniz Alya Eryılmaz, farklı sektörlerde birçok iş denemesine rağmen, çocukluk hayali olan kendi işini kurma hayalinin peşinden koştu. İngilizce işletme mezunu Eryılmaz, babasına ait eczanedeki bir odada internet üzerinden bebek ürünleri satmaya başladı. Eryılmaz, kendi fikriyle başladığı internetten satışta ilk ay bin 450 lira ciro yaptı. Pes etmeyen Eryılmaz, üçüncü ayın sonunda cirosunu ikiye katladı. Zamanla taleplere yetişmekte zorlanan Eryılmaz, yanına yardımcı aldı. Tek başına başladığı işinde, 1 yılın sonunda 3 kişiye istihdam sağlamaya başlayan Eryılmaz, eşinin de desteğiyle ‘Mama Türkiye’ adında şirket kurdu. Girişimciliği ile örnek olan, hizmet verdiği 4 katlı mağazada, 11 kişiye direk, dolaylı olarak da 25 kişiye istihdam sağlayan Eryılmaz, milyonluk ciro yapan şirketin sahibi oldu.

İnternet satışıyla başladı, milyonluk şirket kurdu
“HİÇ UNUTMAM, İLK AYKİ CİROM BİN 450 LİRAYDI”

Çocukluğunda böyle bir mesleği hayal etmediğini kaydeden Eryılmaz, “Böyle bir meslek yapacağımı ve buralara geleceğimi hiç düşünmemiştim. Babam eczacıdır. Çocukluk yaşlarımdan beridir babama yardım ederdim. İngilizce işletme mezunuyum. İş ararken klasik olarak fabrikalara başvururuz. Babanın tanıdıklarına rica edersiniz ama kendi işimi kuracağım ve istihdam sağlayacağım aklıma gelmezdi. Bir takım girişimim ve tecrübem oldu ama her seferinde kendi işime yöneldiğini fark ettim. Çok güzel işlerde buldum, çalıştım ama hep kendi işimi kurma hayalim vardı. İçimde yatan bir esnaflık vardı. Bir ara arkadaşlarımla birlikte organizasyon firması kurdum. Denedik, güzel de gidiyordu. Ama gönlüm kendi işimi kurmaya yönelikti. Sonrasında baktım olmuyordu. Babamdan eczanenin bir odasını rica ettim. Küçük, mütevazi bir odam vardı. Oradan babamın ürünlerini internetten satmaya başladım. İlk ay cirom hiç unutmam bin 450 liraydı. Benim için o kadar büyük bir paraydı ki, kendim kazandım. Kimsenin yardımı olmadan kendi ürettiğim fikirler bebek ürünlerini internette satarak kazandım. İkinci ve üçüncü ayın sonunda baktım ki oda yetmiyor. Ciro artmaya başladı. Kesinlikle yanıma bir eleman almayı istemiyordum. Kendim paketlemeyi, kendim müşterilerle konuşmayı, işin mutfağında da kendim olmayı hep istedim. Sonra baktım ki olmuyor. Eşimin ve babamın desteğiyle yanıma yardımcı aldım. 1 yıl sonra yanımda 3 çalışanım oldu. Artık kargo alanımızın olduğu 200 metrekarelik bir alana geçtim. Baktım ki olmuyor. Sürekli bir talep geliyor ve ben talepleri karşılamakta zorlanıyorum. Biraz daha büyümemiz gerektiğini düşündüm. Şuan iki katı mağaza ve iki katı kargo olmak üzere 4 katlı büyük bir alana geçtik. Şuan 11 kişi çalışıyoruz, dolaylı olarak da yaklaşık 25 kişiye istihdam sağlıyorum” diye konuştu.

İnternet satışıyla başladı, milyonluk şirket kurdu
“ASLAN VAZGEÇMEYİN”

Eryılmaz, hemcinslerine tavsiyelerde bulunmayı da ihmal etti. Kadınlara asla vazgeçmemeleri noktasında çağrıda bulunan Eryılmaz, “Çünkü çok fazla denedim. Çok fazla olmadı ama en sonunda oldu. İleride ne getirir bilmiyorum. Hayat bizi hiç beklemediğimiz yerlere getiriyor. Vazgeçmesinler, mutlaka çabalarının karşılığını alacaklar. Şuan tüm Türkiye’ye, Erzurum, Kars, Ardahan, Ankara, aklınızın geleceği her yere, Türkiye’nin her köşesine mutlaka kargom gitmiştir. Şuan milyonların üzerinde ciromuz var. İşin açıkçası ailemden önce bu duruma geldiğimden dolayı ben şaşkınım. Çok gururlu ve çok gururluyum. Evde oturup, çocuk bakmak ulvi bir meslek. Kesinlikle saygı duyuyorum ama biz kadınlar her şeyi yapabiliriz. Evde çocuk baktığımız gibi çalışabilir ve yükselebiliriz. Erkeklerden hiçbir eksiğimiz ya da fazlamız da yok. Eşitiz. Yapabilirler. Vazgeçmesinler. Asla şımarmak değil, fakat hiçbir farkımız yok” diye konuştu.

İnternet satışıyla başladı, milyonluk şirket kurdu

 

 

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