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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
02.02.2019 - 10:32, Son Güncelleme:

İnternet dolandırıcılarına dikkat! Hedeflerinde hayvanseverler var

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İnternet dolandırıcılarına dikkat! Hedeflerinde hayvanseverler var

İnternette kendilerini veteriner olarak tanıtan ve dijital ortamda hazırladıkları sahte belgelerle güven kazanan dolandırıcılar, cins kedi ve köpek sahiplendirme bahanesiyle vatandaşlardan para talep ediyor.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, dijital ortamda hazırladıkları sahte belgelerle internette kendilerini veteriner olarak tanıtan dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda vatandaşları uyardı.

İnternette, hayvanların sahiplendirildiği izleniminin verildiği sitelerde, kendilerini veteriner olarak tanıtan dolandırıcılar, evcil hayvan sahiplendirme bahanesiyle çeşitli masraflar için vatandaşların parasını aldıktan sonra ortadan kayboluyor.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birçok mağdurun birliği aradığını, internette kendilerini veteriner olarak tanıtan kişiler tarafından cins kedi köpek sahiplendirme bahanesiyle dolandırıldığını anlattığını belirtti.

Dolandırıcıların, dijital ortamda hazırladıkları "veteriner hekim diploması" ve "hayvan hastanesi ruhsatı" gibi sahte belgelerle vatandaşların güvenini kazandığını aktaran Eroğlu, bu kişilerin veteriner hekimlikle hiçbir ilgilerinin bulunmadığını kaydetti.

Eroğlu, dolandırıcıların, evcil hayvan göndermeden önce, vatandaşlardan, ısrarla banka hesaplarına para yatırmalarını istediğine değinerek, "Bu kişiler, eğer vatandaş, evcil hayvanı görmeyi talep ederse, buluşmaktan kaçıyor. Hayvanı evlerine gönderebileceklerini söyleyerek, satış bedeli ve taşıma ücretinin banka hesaplarına yatırılmasını talep ediyor. Para hesaba yatırıldıktan sonra da bu kişilere bir daha ulaşılamıyor." diye konuştu.

Hayvanseverlerin bu tür mağduriyetler yaşamamaları için dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Eroğlu, "Hayvan sahiplenmek isteyenler, internette tanımadıkları kişilerin hesabına para yatırmasın. Bunun yerine barınaklardan hayvan sahiplensinler ya da ruhsatı olan satış yerlerinden alsınlar. Sağlık karnesi düzenlenmiş hayvanları sahiplenmek veya satın almak, en uygun hayvan sahibi olma yöntemidir." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, veterinerlik mesleğini kirli işlerine alet eden dolandırıcılar hakkında her türlü yasal işleme başvurduklarını belirterek, bu kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

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