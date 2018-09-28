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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
28.09.2018 - 09:31, Son Güncelleme:

"İnternet 2028 yılında ikiye bölünecek"

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"İnternet 2028 yılında ikiye bölünecek"

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in eski yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt, önümüzdeki on yıl içerisinde internetin ikiye ayrılacağını söyledi. ABD ve Çin arasında yaşanan ticari krizlerin bu ayrılmayı tetiklediği yönünde söylentiler bulunuyor.

Alphabet'in eski yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt, geçtiğimiz günlerde katıldığı özel bir etkinlikte internetin 2028 yılına kadar ikiye bölüneceğini öngördüğünü söyledi. Schmidt, tam anlamıyla ikiye bölünmeden kastının, Çin ve ABD arasında yaşanacağını belirtti. Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemlerde yükselttiği vergilerin bu durumu hızlandırabileceğini söylüyor.

Schmidt, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Bence şu anki gidişat, Çin öncülüğündeki internet ve Amerika'nın liderliğindeki Çin-dışı bir internet yönünde ilerliyor.
Eğer bu sözümü Çin hakkında "Evet, internet konusunda iyiler" diye anlıyorsanız, ana noktayı kaçırıyorsunuz. Bu sözüm küreselleşmenin, onların da oynayacağı bir oyuna dönüşüyor olduğu anlamına geliyor. Çin'den ürün ve hizmetler alanında harika bir liderlik göreceğimizi düşünüyorum. Bu ürün ve hizmetlerle birlikte Çin hükümetinden, sansür, kontrol vb. farklı bir "rejim" gelmesi gerçek bir tehlikedir.
BRI'ya (Bir Kuşak Bir Yol'a) dahil edilen ülkelere bakın. 60'tan fazla ülkeyi kapsayan bu projede yer alan ülkelerin çok az özgürlüğe sahip olunan bu altyapıyı almaya başlaması oldukça büyük bir olasılık."

BİR KUŞAK BİR YOL PROJESİ

Schmidt'in belirttiği Bir Kuşak Bir Yol projesi, Çin'in Asya, Afrika, Avrupa ve Okyanusya ile kara ve deniz yoluyla daha kolay ticaret yapmasını sağlayacak jeopolitik bir yapılanma. Bu proje ile Çin'in katılımcı ülkeler üzerindeki politik ve ekonomik etkilerini arttıracağını söyleniyor. Bu durumda elbette bu ülkelerin Çin'deki interneti benimsemelerinin olası olduğu öngörülüyor.

ÇİN'E ÖZEL ARAMA MOTORU GELİŞTİRİYOR

Çin’in internet kullanıcı sayısı Haziran 2018 itibarıyla 802 milyonu buldu. Google’da bu büyük kitleden payını alabilmek için Dragonfly projesini başlattı. Çin yasalarına uyumlu bir arama motoru geliştirmeye başladı. Dragonfly isimli arama motoru, kullanıcıların iletişim bilgileri ve arama geçmişini Çin hükümetiyle paylaşıyor ve bazı kelimelere erişim yasaklanmış bir şekilde hizmet verecek.

Schmidt, Rusya ve Çin’in yapay zeka alanında liderliği ele geçirmesinden büyük endişe ettiğini söylemişti. Eski Alphabet CEO’su bu konuyla ilgili, “Rus ve Çinli liderler, yapay zekânın yalnızca ticaret alanındaki değil, askeri alandaki öneminin de farkına vardı. Bu beni çok endişelendiriyor. Avrupa, Britanya ve ABD’deki büyük şirketlerin araştırmalara daha fazla bütçe ayırması gerekiyor” demişti.

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