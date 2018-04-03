Intel hisselerini vuran Apple haberi
Intel Apple'ın kendi çipini üreteceği haberleriyle ABD'de günün en çok düşen hissesi oldu.
Apple, Intel'den aldığı çipleri kendi üretmeyi planlıyor. Şirketin 2020'den itibaren Mac bilgisayarlarda kullandığı çipleri kendi üreteceğine yönelik haberler Intel hisselerinde sert satışa yol açtı.
Dow Jones yüzde 1,90 gerilerken Intel yüzde 6,1 düşüşle endeksin en çok düşen hissesi oldu.
Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara değerlendirdiği habere göre, Apple'ın "Kalamata" girişimi henüz başlagıç aşamasında, ancak uzun vadede Mac, iPhove ve iPad gibi Apple markalarınınn tüm donanımını üretmeyi amaçlıyor. Projenin "çok aşamalı dönüşüme" yol açması olası görünüyor.
Intel'in satışlarında Apple'ın önemli payı bulunuyor.
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