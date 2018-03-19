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İnsuyu Mağarası ziyarete açıldı

DHA
19.03.2018 - 17:11 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE’nin turizme açılan ilk mağarası olan Burdur’daki İnsuyu Mağarası, çalışmaların tamamlanmasının ardından ziyarete açıldı.

Burdur- Antalya karayolunun 14’üncü kilometresinde bulunan ve bir süre önce içerisinde yapılacak çalışmalar nedeniyle ziyarete kapatılan İnsuyu Mağarası çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6’ncı Bölge Müdürlüğü tarafından ışıklandırma sistemi yenilenen, güvenlik kamerası ve acil çağrı sistemi kurulan İnsuyu Mağarası’nın çevre düzenlenmesi de tamamlandı.

İnsuyu Mağarası’nı gezerek incelemelerde bulunan Vali Şerif Yılmaz, mağaranın çevre düzenleme çalışmalarının ardından yeni çehresiyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladığını söyledi. Ülkenin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu’nun yenilenmiş haliyle hak ettiği değeri görmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydeden Vali Yılmaz, ihale sonrası işletmeciliği üstlenen Öğretmenevine de hayırlı olmasını diledi.

Mülkiyeti İnsuyu ve Çendik Turistik Tesisler Birliği’ne ait İnsuyu Mağarası işletmeciliği için geçen günlerde pazarlık usulü ihaleye çıkıldı. Yapılan ihalede İnsuyu Mağarası kapı girişi kafeterya, hediyelik eşya, yöresel ürünler işletmeciliğiyle genel saha temizliği ve güvenlik hizmetleri ihalesini Burdur Öğretmenevi Müdürlüğü aldı.

Etiketler: İnsuyu Mağarası , İnsuyu Mağarası turizm , İnsuyu Mağarası ziyaret
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