İnsansız bakkal! Türkiye'de ilk kez Hürriyet denedi

‘YAPTIĞINIZ alışverişlerin en zoru yanı ne?’ diye sorsalar, hiç düşünmeden ‘Kasada beklemek’ cevabını veririz.

Günlük hayatımızda belki de günde defalarca karşılaştığımız ve önemli bir zaman harcamamızı sağlayan bu sorun, teknolojiyle çözülmeye başlandı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Amazon, kasasız ve kasiyersiz alışveriş yapılabilen ‘Amazon Go’ adındaki mağazayı geçen aylarda hizmete açmıştı. Şirketin merkezi olan ABD’nin Seattle şehrinde açılan Amazon Go, yapay zekâ, sensörler, görüntü tanıma ve mobil ödeme gibi teknolojileri bir araya getirerek, yeni nesil mağazacılık kavramını hayata geçirdi. Biz de Amazon’un dünya tarihinde ilk kasasız ve kasiyersiz mağazasını denedik. Şu anda dünyada tek olan Amazon Go, şirketin merkezi sayılan yönetim binalarının olduğu sokakta yer alıyor. Kasasız ve kasiyersiz mağazacılık deneyiminde yaşadıklarımız şu şekilde:

İKİ ÖNEMLİ TEKNOLOJİ VAR





1) Mağazaya giriş: Amazon Go mağazasının girişinde, alışveriş yapabilmek için Amazon Go uygulamasını indirmeniz gerektiği yazıyor. Bu uygulama, App Store veya Google Play’den ücretsiz olarak kısa bir sürede indiriliyor. Daha sonra uygulamaya Amazon hesabıyla giriş yapıldıktan sonra alışveriş için hazır olunuyor. Mağazanın kapısına gelen kullanıcılar Amazon Go uygulamasını açıyor ve ekrana gelen QR kodu kapıda yer alan okuma noktasına gösteriyor. Her müşteri için ayrı oluşturulan bu QR kod ile kimin mağazaya geldiği anlaşılıyor. Bu işlemden sonra kapılar 1-2 saniye içinde açılıyor.

2) Ürün seçimi: Mağazanın içi ve raf düzeni tıpkı şu anda Türkiye’de bulunan marketler gibi. İşin arka planında ise önemli iki teknoloji var. Bu teknolojilerden biri görüntü tanıma ve yapay zekâ. Diğeri de sensörler ve ‘beacon’ teknolojisi. Bir ürün raftan alırken müşterinin yanında bulunan akıllı telefonlarla, ürünlerin üzerinde bulunan Radyo Frekansı ile Tanımlama teknolojisi (RFID), radyo frekansı kullanarak eşleştiriliyor. Ürün raftan alındıktan sonra mağaza ve raflarda yer alan yüksek çözünürlüklü kameralarla ürün-müşteri eşleştirilmesi gerçekleştiriliyor. İşin arka planında müşterinin seçtiği ürün sanal ortamdaki sepetine ekleniyor. Ürün geri bırakıldığında ise aynı teknolojiler kullanılarak söz konusu ürün müşterinin sepetinden çıkarılıyor.

ALIŞVERİŞ 2 DK SÜRDÜ





3) Mağazadan çıkış: Amazon Go’nun hayatı kolaylaştıran en önemli mağazadan çıkışta. Ürünler seçildikten sonra müşterilerin hiçbir şey yapmasına gerek kalmıyor. Başka bir deyişle müşteriler elini kolunu sallayarak, mağazadan çıkıyor. Kioska yaklaştıktan sonra kapı otomatik olarak açılıyor. Bu esnada, akıllı telefonlar kapı ile iletişime geçerek müşterinin alışverişini tamamladığı ve mağazadan çıktığı bildiriliyor. Böylelikle alışveriş tamamlanmış oluyor. İki su ve bir patates cipsi için harcadığımız süre ise 2 dakikayı geçmedi.

4) Ödeme nasıl yapılıyor: Kapıdan çıkıldığından müşterinin satın aldığı ürünler Amazon’a bildiriliyor. Toplam tutar hesaplandıktan sonra kullanıcıların Amazon hesabında yer alan kredi kartından ödeme gerçekleştiriliyor. Ödeme işlemi için kullanıcıların uygulamayı açması veya onay vermesi gerekmiyor. Tüm işlemler otomatik olarak yapılıyor. Yapılan alışverişin detayları ve bilgisi yaklaşık 5-10 dakika içinde kullanıcıların akıllı telefonlarına bildirimler aracılığıyla iletiliyor.

5) Yanlışlıkta ne yapılıyor: En çok merak ettiğimiz konuların başında yanlışlıkta neler yaşandığı idi. Alışveriş tamamlanıp, detaylar bildirim olarak Amazon Go uygulamasına gönderildikten sonra satın alınan ürünler listeleniyor. Liste kontrol edildikten sonra satın alınmamış bir ürün varsa yine uygulama üzerinden bildiriliyor. Bu bildirimden sonra söz konusu ürünün mağazada olup olmadığı Amazon tarafından teknoloji kullanılarak kontrol ediliyor. Ürün gerçekten satın alınmamışsa müşterilerin hesabından çıkarılayor ve ödemesi iade ediliyor.

TURİSTİK BİR MEKAN GİBİ

SEATTLE’daki Amazon Go mağazası, bir turistik mekan gibi dikkat çekmeyi başarıyor. Taksi şoförlerinden otel görevlilerine kadar birçok Seattle yerlisi, Amazon Go mağazasına mutlaka gitmemizi önerdi. Mağazaya gittiğimizde ise gördüğümüz kalabalık, turistik mekan yorumlarımızı doğrular niteklikteydi. Mağazanın bulunduğu sokak ana cadde üzerinde bulunmamasına rağmen önündeki kalabalık oldukça dikkat çekiciydi. Önünde kuyrukların oluştuğu mağazada, birçok çeşit ürün bulunmasına rağmen kasasız alışveriş deneyimi yaşamak isteyen teknoloji meraklıları, bir küçük su alıp birkaç kez mağazaya girip çıkıyordu.